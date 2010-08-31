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Dünya

PORTO RİKO'DA KASIRGA ALARMI WASHİNGTON (A.A)

31 Ağustos 2010 00:49

-PORTO RİKO'DA KASIRGA ALARMI WASHİNGTON (A.A) - 30.08.2010 - ABD'li meteorologlar, Earl kasırgasının Karayip denizindeki Küçük Antiller'i hızı saatte 195 kilometreye varan rüzgarlarla vurduğunu bildirdi. ABD'li meteorologlar, Earl kasırgasının gitgide daha da güçlendiğini ve Karayipler denizinin kuzeydoğusundaki Porto Riko adasına yaklaştığını belirtti. Merkezi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Amerikan Ulusal Kasırgalar Merkezi (NHC) yayımladığı bültende, Earl'ün gelecek 48 saat içinde güçlü bir kasırgaya dönüşeceğini ve Porto Riko adasının yanısıra bölgedeki Culebra ve Vieques adalarında da alarm durumuna geçildiğini kaydetti. NHC'ye göre, Earl saatte 24 kilometre bir hızla batı-kuzey-batı yönünde Bermuda adalarına doğru ilerliyor, salı günü Porto Riko'nun kuzeydoğusunu vurması bekleniyor. Earl'ün Küba'yı da etkiliyebileceğini belirten ABD'li meteorologlar, Earl'den dolayı Porto Riko sahil bölgelerinde bir buçuk metre boyunda dalgaların oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Porto Riko valisi Luis Fortuno, Earl'ün yaklaşmasıyla gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.

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