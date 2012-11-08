Porto Riko, ABD'nin 51. eyaleti olmak istedi

Seçim Komisyonu, ABD'yle özel ilişkileri sona erdirmeye veya sağlamlaştırmaya ilişkin yapılan ve bağlayıcı özelliği olmayan referandumda halkın çoğunluğunun Porto Riko'nun ABD'nin 51. eyaleti olmasını istediğini duyurdu.



Halkın yaklaşık yüzde 54'ü, ''Mevcut statünün korunmasına hayır'' yanıtını verdi, yüzde 61'i ise ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olmasına ''Evet'' dedi. Referandumda bağımsızlık isteyenlerin oranın yüzde 5,5 olduğu belirtildi.



Nüfusu 4 milyonu aşan ada ülkesi Porto Riko'da halka, ''ABD'yle özel ilişkilerin değişmesini istiyor musunuz-'' sorusu yöneltildi. Bu soruya olumlu cevap verenlere ise üç seçenek sunuldu; bağımsızlık, ABD'nin 51. eyaleti olmak ya da özerkliğin artırılması.



Karayipler'de, Dominik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Porto Riko, ABD'nin eyaletlerinden biri olmasa da Kongre'nin aldığı kararlar burada geçerli oluyor.



Porto Riko, İspanya-ABD savaşından sonra 1898'den beri ABD'ye bağlı bölge statüsünde. 1917'de ada halkına ABD vatandaşlığı verildi ve Porto Riko 1952'de de ''commonwealth'' statüsü aldı.



Porto Rikolular, ABD başkanlık seçiminde aday olmak ve oy kullanmak dışında ABD vatandaşlarının tüm haklarına sahip. Porto Rikoluların, ABD Temsilciler Meclisi'ne seçtiği delegelerin Kongre'de oy hakkı bulunmuyor. Ancak ada sakinleri, Cumhuriyetçiler ve Demokratların ön seçimlerinde oy kullanabiliyor.



Porto Riko'nun kararı, ABD Kongresi'nde onaylandıktan sonra geçerli olabilecek.