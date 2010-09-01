-PORTO RİKO : 84 - ÇİN: 76 ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Porto Riko, Çin'i 84-76 yendi. Maç, Zhizhi Wang'ın 2 sayılık basketiyle başladı. İlk çeyreğin başında hiçbir hücumdan eli boş dönmeyen Zhiznhi Wang, 3 sayı çizgisinin dışından iki basket daha kazandırdı ve takımını 12-5 öne geçirdi. Çin, maçın ilk 5 dakikası sona ererken 17-7 ile 10 sayılık bir fark yakaladı.İlk çeyreğin son 2 dakikasına Çin'in 19-16 üstünlüğüyle gelindi. Son 2 dakikada daha organize oynayan Porto Riko, aradaki farkı çeyreğin sonunda 21-20 ile 1'e indirdi. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Porto Riko, ilk devreyi de 44-37 üstün tamamlandı. 3. periyodun son 6 dakikasına Porto Riko'nun 48-46 üstünlüğüyle girildi. Sahanın en kısası olmasına rağmen boyalı alanı zorlayan Barea'nın basketiyle fark, 52-46 ile 6'ya çıktı. Son 2,5 dakikaya 56-50 Porto Riko'nun üstünlüğüyle girildi. 3. periyot 63-57 Porto Riko'nun üstünlüğü ile sonuçlandı. Son çeyrek, Yi Jianlian'ın basketiyle başladı. Çin, son 7 dakikaya 67-64 yenik girdi. Maçın son 4 dakikasına da 80-65 Porto Riko'nun üstünlüğüyle girildi. Katı savunmasına rağmen etkili olamayan Çin, bütün gayretine rağmen aradaki sayı farkını yeteri kadar kapatamadı. Karşılaşmayı 84-76 Porto Riko kazandı. Salon: Ankara Hakemler: Sasa Pukl xx (Slovenya), Jason Scott Butler xx (Avustralya), Marwan Egho xx (Lübnan) Porto Riko: Ramos xx 6, Barea xxx 13, Vassallo xxx 22, Sanchez x, Lee xx 13, Rivera x, Diaz x 2, Huertas x 5, Peavy xx 13, Balkman xx 10 Çin: Liu x 11, Shipeng Wang xx 5, Sunxx 12, Yi Jianlian xx 24, Zhizhi Wang xx 17, Ding x 4, Yu x, Jin x, Guo ?, Su x, Zhou x 3 1. periyot: 20-21 Devre: 44-37 3. periyot: 63-57