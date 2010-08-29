-PORTO RİKO: 80 - YUNANİSTAN: 83 ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Yunanistan, Porto Riko'yu 83-80 yendi. Karşılaşmaya Porto Riko, Ramos, Barea, Vassallo, Sanchez, Lee, Yunanistan ise Voigioukas, Zisis, Spanoulis, Tsartsaris, Diamantidis ilk beşleriyle çıktılar. Maç Zisis'in 2 sayılık basketiyle başladı. İlk 2 dakika geçilirken Porto Riko, 5-4 öne geçti. Oldukça hızlı başlayan periyotta her iki takım da boyalı alan dışından bulduğu sayılarla skordaki dengeyi korumaya çalıştı ve son 4 dakikaya 15-14 Porto Riko'nun üstünlüğüyle girildi. Sonraki 2 dakikada boyalı alanı iyi kullanan Porto Riko, çeyreğin son saniyesinde atılan 3 sayılık basketle ilk 10 dakikayı 23-21 önde kapattı. 2. periyodun ilk 3 dakikası karşılıklı basketlerle geçti. Çeyreğin son 6 dakikasına 28-26 önde giren Yunanistan, savunmada dirençli görünse de Barea'yı durdurmakta zorlandı ve Porto Riko, bir dakika içinde 30-28 öne geçti. Şampiyonadaki ilk maçta da formsuz görünen Diamantidis, bu maçtaki ilk sayısını 16. dakikada atarken, boyalı alanı kullanmaya devam eden Porto Riko, devrenin son dakikasına 38-33 önde girdi. Maçın ilk devresi 41-35 Porto Riko'nun üstünlüğüyle sona ererken, ilk 20 dakikaya damgasını vuran oyuncu Barea oldu. İlk gün Rusya karşısında ortaya koyduğu oyunla da öne çıkan isim olan Barea, ilk devrede rakip potaya 15 sayı bırakmanın yanı sıra, rakip oyunculara yaptırdığı faullerle de takımına katkı sağladı. Maçın 2. devresine hızlı başlayan Porto Riko, Sanchez'in 3 sayı çizgisinin dışından kazandırdığı 2 basketle farkı 9 sayıya çıkardı: (47-38). Toparlanan Yunanistan, çeyreğin son 5 dakikasına girilirken üst üste kazandığı sayılarla tekrar öne geçmeyi başardı: (52-51). Karşılıklı basketlerin arından çeyreğin son 1 dakikasına 56-56 beraberlikle girildi. Yunanistan, çeyreğin son saniyesinde bulduğu 3 sayılık basketle karşılaşmanın son periyoduna 59-56 önde girdi. Maçın ilk yarısında fazla ''sahne almayan'' Diamantidis, bu çeyrekte takımını ateşleyen isim oldu. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasındaki çekişme son çeyrekte de devam etti. Bir ara 5 sayı geri düşen Porto Riko, 32. dakikada 63-62 ile tekrar öne geçmeyi başardı. Şampiyonanın ilk gününde Rusya karşısındaki performansına nazaran bugün daha formada görünen Ramos, boyalı alandan kazandırdığı sayılarla farkın kapanmasını engellemeye çalıştı, ancak Yunanistan, 34. dakikada 67-65 ile tekrar öne geçmeyi bildi. Porto Riko, Ramos ile boyalı alandan sayı kazanmaya devam ederken, Yunanistan, buna dışarıdan bulduğu sayılarla karşılık verdi. Periyodun son 4 dakikasına 73-70 Porto Riko'nun üstünlüğüyle girildi. Porto Riko'da günün formda isimleri Ramos ve Barea, son 3 dakikaya 4'er faulle girdiler. Ramos, maçın bitimine 2.51 dakika kala 5. faulünü yaptı. Son 2 dakikaya 76-75 üstünlüğüyle girildi. Barea'nın top kaybı ve takip edilen pozisyonda çalınan faul atışları sonucunda kazanılan sayılar sonucunda 79-75 geriye düşen Porto Riko, Barea ile bir hücumdan daha eli boş döndü ve aradaki farkı kapatma şansını son 33 saniye bıraktı. Ancak, Porto Rikolu oyuncuların 3 sayı girişimleri sonuç vermedi ve taktik faullerin ardından kazandığı sayılarla farkı koruyan Yunanistan, baştan sona çekişmeli geçen maçı 83-80 kazandı. Maçın en skorer ismi, Yunanistan'dan 28 sayıyla Spanoulis oldu. 14 sayıyla oynayan Tsartsaris de takımının galibiyetine büyük katkıda bulundu. Porto Riko'da ise Barea 20 sayıyla oynadı. Salon: Ankara Hakemler: Carl Jungebrand xx (Finlandiya), Hector Sanchez xx (Venezuela), Fenando Rocha xx (Portekiz) Porto Riko: Ramos xx 16, Barea xxx 20, Vassallo 11 x, Sanchez xx 13, Lee x 9, Rivera x, Diaz x, Huertas x 6, Peavy x 5, Balkman x, Santiago x Yunanistan: Voigioukas x 2, Zisis xx 7, Spanoulis xxx 28, Tsartsaris xx 14, Diamantidis xx 12, Bourousis xx 12, Calathes x, Perperogloux x 5, Printezis x 3, Kaimakoglou x 1. periyot: 23-21 Devre: 41-35 3. periyot: 56-59 5 faulle çıkan: 37.09 Ramos, 39.37 Barea (Porto Riko)