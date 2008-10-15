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Dünya

Porto Rico'da kadınlar uzaydan korunacak

Porto Rico, kadınları aile içi şiddetten korumak için uydu teknolojisi kullanacak.

15 Ekim 2008 03:00

Proje çerçevesinde, mahkemenin şiddete uğrayan kadının çevresine yanaşmaması kararını verdiği erkeği takip için, uydu izleme cihazları kullanılacak. Böylece mahkeme kararlarını ihlal eden erkek polis tarafından saptanabilecek.

Kadınlar, şiddet uygulayan erkeğin girmesinin yasak olduğu ev ve işyeri gibi 4 alan belirleyebilecek. 1 milyon dolara malolacak pilot proje, 340 vakayı kapsayan programla
uygulanmaya başlıyor.

Ülkede her yıl mahkemelerin, erkeğe kadının çevresine yanaşma yasağı getiren 20 bin civarında koruma kararı aldığı bildiriliyor.

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