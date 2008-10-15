Porto Rico'da kadınlar uzaydan korunacak

Proje çerçevesinde, mahkemenin şiddete uğrayan kadının çevresine yanaşmaması kararını verdiği erkeği takip için, uydu izleme cihazları kullanılacak. Böylece mahkeme kararlarını ihlal eden erkek polis tarafından saptanabilecek.



Kadınlar, şiddet uygulayan erkeğin girmesinin yasak olduğu ev ve işyeri gibi 4 alan belirleyebilecek. 1 milyon dolara malolacak pilot proje, 340 vakayı kapsayan programla

uygulanmaya başlıyor.



Ülkede her yıl mahkemelerin, erkeğe kadının çevresine yanaşma yasağı getiren 20 bin civarında koruma kararı aldığı bildiriliyor.