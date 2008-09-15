Porto maçı öncesi şok

Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Porto ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Semih ve Edu şoku yaşanıyor.





Hacettepe'ye 2-1 yenilerek son 29 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de, Porto ile deplasmanda oynanacak maçta Semih ve Edu'nun forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.





Porto maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye Semih ve Edu'dan yine kötü haber geldi.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Porto ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde Semih ve Edu'nun bu maçta forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Semih'in maça yetiştirilmesi için kulüp sağlık ekibi büyük çaba sarfederken ayak bileğindeki ödem henüz geçmeyen Edu’nun Portekiz’e götürülmeyebileceği öğrenildi.



Hacettepe’ye 2-1 yenilerek 3. haftayı da hayalkırıklığı ile kapatan Fenerbahçe son 29 yılın en kötü sezon başlangıcına da imza atmış oldu. İlk 3 haftada iki mağlubiyet alan Fenerbahçe 1979-80 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını da yapmış oldu.



Ligin birinci haftasında Gaziantep 3. haftasında Hacettepe'ye mağlup olan Fenerbahçe 28 yıldır ilk kez 3. haftayı 1 galibiyet 2 yenilgiyle kapattı..



Hacettepe maçında alınan yenilgiden çok ortaya koyduğu futbolla Şampiyonlar Ligi sınavı öncesinde hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertililerde taraftarın Volkan ve Uğur Boral'a tepkisi büyüyor.







Taraftarlar oyundan alınırken seyircilerin tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık veren Uğur Boral ve maçın son dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Volkan'a tepkilerini internet siteleri aracağılıyla dile getirdi.

