Porto'da Covid önlemlerinin Şampiyonlar Ligi finali için gevşetilmesi tepki çekti

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UEFA Şampiyonlar Ligi için Porto'da Koronavirüs önlemlerinin bir son dakika kararıyla gevşetilmesi Portekizlileri kızdırdı.

UEFA, normal şartlarda İstanbul'da yapılacak olan Chelsea ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini İngiliz taraftarların seyahat edebilmesi için Porto'ya almıştı. Porto'da yaşayan halkın bir bölümü, İngiltere'de Hindistan varyantı hızla yayılırken şehre İngiliz taraftarların alınmasına tepki gösterdi.

Portekizli vatandaşların bir bölümü de kendileri tuttukları takımların maçlarına bir yılı aşkın süredir gidemezken İngiliz taraftarların final için stada gidebilecek olmasına öfkelendi.

Reuters'a konuşan Alexandre Magalhaes isimli bir vatandaş, "Stadı İngilizler için açıyorlarsa herkes için açmalılar" dedi.

Portekiz hükümeti ilk olarak maç için ülkeye gelecek taraftarların Porto'ya maç günü uçup, aynı gün eve dönmelerini, şehirde oldukları sürece de götürüldükleri yerde durmalarını zorunlu kılmıştı. Hükümet perşembe günü bu kuralı kaldırdı. Porto'daki bar, restoran ve kafelerde birçok turist olduğu ifade edildi.

Twitter'da birçok kişi kararın duyurulduğu paylaşımın altına tepkili yanıtlar bıraktı.

Stada maç için 16 bin 500 taraftar alınacak.