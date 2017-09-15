Porto camiasında 'Beşiktaş soyunma odasına inerek sevinen' Aboubakar'a tepkiler artıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş soyunma odasına inerek siyah-beyazlı formayı giyen futbolcularla birlikte sevinen Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a tepkiler büyüyor. Portekizli taraftarlar, sosyal medya üzerinden golcü futbolcuya, "Aboubakar bu görüntülerin ardından idmana alınmamalı, ciddi bir şekilde cezalandırılmalı" ve "Sözleşmesi feshedilmeli ve Porto'da bir daha oynamamalı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sözcü Skor'da yer alan habere göre Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında cezası (Beşiktaş’tayken gördüğü kırmızı kart) nedeniyle oynayamayan Aboubakar’ın siyah beyazlı takımın odasını ziyaret etmesi büyük tepkilere yol açtı.

Portekiz’de yazılı ve görsel medyanın gündemi Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş soyunma odasındaki neşeli görüntüleriydi. Takımı yenilmişken böyle pozlar vermesi, eleştirilere neden oldu.

Ryan Babel’in Instagram hesabından paylaştığı videoda Aboubakar’ın dans etmesi Porto taraftarlarını çıldırtırken, başarılı futbolcu ağır şekilde eleştirildi.

Portekiz’deki tepkiler ise şöyle:

– Aboubakar bu görüntülerin ardından idmana alınmamalı, ciddi şekilde cezalandırılmalı.

– Aboubakar’ın sözleşmesi feshedilmeli ve bundan sonra Porto’da oynamamalı.