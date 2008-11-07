Portland uzatmada güldü

'İnanılmaz bir şovdu ' 'İnanılmaz bir şovdu '

NBA'de Batı Konferansı takımları Portland Trail Blazers'la Houston Rockets, Portland'ın sahası Rose Garden'da karşı karşıya geldi.Sezona Los Angeles Lakers mağlubiyetiyle başlayan Blazers, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte iki takım da rakibin skorer oyuncularını yavaşlatmayı başaramadı ve ilk devre 52-51 ev sahibi takımın üstünlüğüyle noktalandı.Üçüncü çeyreğe 8-2'lik seriyle başlayan Blazers'a Tracy McGrady'le cevap vermekte gecikmeyen Rockets, çeyreğin bitine 4.5 dakika kala skoru 68-66'ya getirerek farkı 2 sayıya indirdi. Brandon Roy ve Travis Outlaw'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, son çeyreğe 74-71 önde girdi.Son çeyrekte Rudy Fernandez'in devreye girmesiyle ilk 1.5 dakika içinde farkı 10 sayıya kadar çıkartan Blazers, Ron Artes-Tracy McGrady ikilisinin sayılarına engel olamadı ve konuk takım son 1 dakikaya girilirken skora 90-90 eşitlik getirdi. Kalan sürede iki takım da skor üretemeyince karşılaşmanın normal süresi 90-90 eşitlikle sona erdi.Uzatma bölümü büyük bir çekişmeye sahne olurken Blazers, Brandon Roy'un son saniyede gelen 3 sayılık basketiyle sahadan 101-99'luk skorla galip ayrılmayı başaradı.Blazers'da LaMarcus Aldridge 27 sayı – 9 ribaunt – 3 blok - 2 asistle takımının skor yükünü üstlenen oyuncu olurken, takımına maçı kazandıran basketi kaydeden Brandon Roy 17 sayı – 7 ribaunt – 5 asist – 1 top çalmayla, kenardan gelen Travis Outlaw 14 sayı – 13 ribaunt – 2 blok – 1 asist – 1 top çalmayla oynadı.Konuk takımda Tracy McGrady'nin 30 sayı – 8 asist – 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmazken, Luis Scola 14 sayı – 4 ribaunt – 1 top çalmayla, kenardan gelen Aaron Brooks 14 sayı – 2 ribaunt – 2 asistle, Yao Ming ise 13 sayı – 6 ribaunt – 1 asist – 1 top çalma – 1 blokla maçı bitirdi.