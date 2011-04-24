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Spor

PORTLAND SERİDE DURUMU 2

24 Nisan 2011 14:37

-PORTLAND SERİDE DURUMU 2-2'YE GETİRDİ ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off mücadelesine 4 maçla devam edildi. Batı Konferansındaki tek maçta Portland Trail Blazers, evinde Dallas Mavericks'i 84-82 yenerek seride durumum 2-2'ye getirdi.  Blazers'ta sakatlığı nedeniyle ilk 5'te başlamayan Brandon Roy, 25 dakika sahada kaldığı maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle takımının galibiyetine büyük katkıda bulundu. Roy, son çeyrekte 18 sayı attı ve bu çeyreğe 67-49 yenik giren takımına galibiyeti getirdi. Blazers'da Lamarcus Aldridge 18, Andre Miller 14 sayıyla oynadı. Mavericks'te ise Dirk Nowitzki'nin 20, Jason Terry'nin 13 sayısı galibiyete yetmedi.  Batı Konferansı'ndaki diğer maçlarda Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 91-88 yenerek, seride 2-1 öne geçti. Oklahoma City Thunder da deplasmanda Denver Nuggets'ı 97-94 yenerek, seride durumu 3-0'a getirdi.  Doğu Konferansı'ndaki tek maçta Indiana Pacers, sahasında Chicago Bulls'u 89-84 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı. Bulls'un seride 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

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