Portföy yöneten gazeteciler belli, isim verebilirim

T24- SPK Başkanı Vedat Akgiray, portföy yönettiği iddia edilen gazeteci ve köşe yazarları için konuştu: Bizde bütün basın mensuplarının portföyleri kayıtlı bunu açıklayabiliriz. Bu konuya 6-7 aydır kafa yoruyoruz, herkesin rızasını alarak bir şeyler yapacağız...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, portföy yöneten gazeteciler olduğu iddiasıyla ilgili olarak, ''birşeyler yapacağız. Herkesin rızasını, okeyini alarak bir şeyler yapacağız. Orası kesin artık...'' dedi. Akgiray, İstanbul'da Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtlarken, bilgi hırsızlığının para hırsızlığından çok daha yıkıcı ve zarar verici olduğunu, ancak teknoloji çağında kuralla birçok şeyin engellenemeyeceğini söyledi. 'Portföyü olan gazeteciler konusunda SPK kulağının üstüne yatıyor'' değerlendirmelerine ilişkin de Vedat Akgiray, özetle şunları söyledi:





POZİSYON ALIP YAZMAK SUÇ





Gazetecilerin portföylerinin değerine kimse meraklı değil. Medya fevkalade önemli bir araç. Fakat medyasız da bilginin yayılmasının imkanı yok. Dolayısıyla medyanın özgürlüğünü kısıtlamak, kendi ayağına kurşun sıkmakla eşdeğerdir. Fakat bu önemi bilerek, bu önemin farkında olarak yanlış yönlendirici, yanıltıcı haber, bilgi yayarak kişisel menfaat sağlamak, içten öğrenilenlerle aynı suçtur. Çok konuşulan köşe yazarı yazı yazsa, bir banka batıyor dese, o banka batsa batışından bu kişinin menfaat sağlasa bu suçtur. Bir haber yazmak içinse haber kaynağını yazacak, kendi yatırımı, pozisyonu var mı yazacak ki inandırıcı olsun. Finans konusunda anonim kaynak kabul etmek mümkün değil. (Ben duydum ki A, B ilaç şirketi bir ilaç çıkarmış, tüm kanserler iyi oluyor.) Bunun kaynağını söyleyeceksin ya da yazmayacaksın. Hele bunu söylemeden önce pozisyon aldıysan bu resmi bir suçtur. Bunu yapan gazeteci olabilir, patron olabilir, bunların olmamasını istiyoruz. Yoksa bugün tüm basın mensuplarının portföylerini verebilirim. Kişi başına kayıt var bizde...'



Yazarların, 'Ben bu kağıdı aldım' diye yazması lazım





VEDAT Akgiray, bir gazetecinin ''Bugün yine bir haber var. 2 yıl önce SPK'nın bir araştırmasında eskinin bürokratı, şimdinin köşe yazarından birinin 10, diğerinin 15 milyon dolar portföyü olduğu söyleniyor. Bunlar raftan inecek mi?'' sorusuna ''O haber bir kere doğru değil. Onu bulmak için araştırmaya gerek yok. 5 dakikada bulunabiliyor. Rafta olan hiçbir şey de yok. O haber tamamen hayali bir haber'' karşılığını verdi. Bir düzenleme gerekiyorsa bunu beraber yapmak durumunda olduklarını ifade eden Akgiray, ''Dernekler var, Gazeteciler Cemiyeti... Birçok insan bunlara üye. Biz istiyoruz ki bu kuruluşların kendi düzenlemeleri, üyelerin uyması gereken düzenlemeler olsun. Buna beraber karar verelim istiyoruz. Denetlemesini biz gerekirse yaparız. O sorun değil'' diye konuştu. Bir medya mensubu bilgi manipülasyonu yapmak istiyorsa kendisinin yapmayabileceğini, ''köydeki Ahmet ağanın kuzeniyle yapacağını'' ifade eden Akgiray, ''Haberden önce çok ciddi bir iş yaptıysa görmek kolay, iz sürülebilir.





'HERKESİN OKEYİNİ ALACAĞIZ'





Ancak diğer taraftan kişilerin ve kurumların lüzumsuz yere afişe olmasını da gereksiz buluyoruz. Gazeteci kimliğine yönelik bir düzenleme yaparız, kolay. Ama medyanın çok önemli bir görevi var. Bilginin yayıldığı yer. Herkes için yaptığın yasaklamayı, düzenlemeyi medyaya koyduğunuz anda doğru olmayabilir. Herhangi bir medyada, gazetede tavsiyede bulunması okey. Ama altta yazacak. Ben de aldım bu kağıttan, kaynağım bu diye...'' şeklinde konuştu. Akgiray, ''Bir şeyler yapacağız, herkesin rızasını, okeyini alarak birşeyler yapacağız. Orası kesin artık. Ama kimsenin peşinde giderek bu işi yapmayacağız. Konuyu 6-7 aydır araştırıyoruz. Nasıl yapacağız diye. Kafa yoruyoruz'' dedi.



'Arbitrajör' gelsin piyasa için iyidir





GÜVENİ sağlamak için kısa bir süre SPK'nın, piyasanın ağabeyi olarak gözükmesinde fayda olduğunu anlatan Akgiray, şunları kaydetti: Biraz kısa vadeli likidite kaybı ile 40-50 kişiyi oradan sepetleyebilirsek kaba tabiriyle... İnanın ki güven konusunda büyük bir adımı atmış olacağız. Kurumlarımızı yönetenler, Borsamız olsun, diğerleri olsun, '(Aman mevcut yapıda ticari hacim azalmasın, bir şey yapmayalım) diye bilinç altında bir korunma güdüsü var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerekiyorsa düşsün, ayıklanması lazım... O nedenle bunun peşinde olduğunu söyleyen Akgiray, 'Hiç hoşuma gitmiyor. Bir piyasada biraz da manipülasyon olması lazım. Spekülatör lazım bize, spekülatör ayıp bir şey değil. Arbitrajör lazım. Çünkü arbitraj yapılmazsa piyasa dengeyi bulamaz. Hiç ayıp ve suç değildir. Bu kelimeler hep yanlış kullanılıyor' diye konuştu.



Fiyat Bozanlara karşı dikkatliyiz





AKGİRAY, SPK'da bir yılda gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, sermaye piyasalarının bir ülkenin kalkınması için çok önemli olduğunu, Türkiye'de ise bu piyasaların biraz ihmal edildiğini söyledi. Manipülasyon kelimesinin çok popüler olduğuna işaret eden Akgiray, ''İMKB'deki toplam işlem hacminin çok az kısmı, yüzde 1-2'si sizlerin yazdığı şekilde manipülasyon sonucu ortaya çıkan işlem hacmi. Bunu temizlemek lazım'' dedi. SPK Başkanı Akgiray, piyasayı bozucu işlemlere ilişkin tebliğin de gündemde olduğunu belirterek, ''Hırsızlığı yapmadan yakalamak... 'Olay bitsin, kanıtlar netleşsin, dosyayı toplayayım...' Böyle koşturursanız aylara sarkan operasyon olur. Yeni çalıştığımız kanun ile yaptığımız düzenlemelerde piyasada fiyat bozucu davranışı gördüğümüz anda bunu durdurmayı amaçlıyoruz'' dedi.