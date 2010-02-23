T24 LogoT24 Logo
Spor

Portekizli efsaneye, UEFA Başkanlık ödülü

Portekizli 68 yaşındaki efsane futbolcu Eusebio, ''UEFA Başkanlık Ödülü''ne layık bulundu.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Portekizli 68 yaşındaki efsane futbolcu Eusebio, ''UEFA Başkanlık Ödülü''ne layık bulundu.



Başkan Michel Platini, 2009 UEFA Başkanlık Ödülü'nü, Avrupa futboluna katkılarından ötürü Eusebio'ya veriliyor.

1960'larda ve 1970'lerde hızı, isabetli şutları ve gol atma yeteneği nedeniyle ''Kara Panter'' lakabını alan Eusebio, ödülünü, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estadio do Sport Lisboa e Benfica Stadı'nda bugün Benfica ve Hertha Berlin arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçından önce alacak.

Mozambik asıllı eski forvet oyuncusunun yıldızı, Benfica'da forma giydiği sırada parlamış ve 1966 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla kaydettiği gollerle takımını yarı finale taşıyarak, gönüllerde taht kurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24