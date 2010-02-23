Portekizli efsaneye, UEFA Başkanlık ödülü

T24 -

Başkan Michel Platini, 2009 UEFA Başkanlık Ödülü'nü, Avrupa futboluna katkılarından ötürü Eusebio'ya veriliyor.1960'larda ve 1970'lerde hızı, isabetli şutları ve gol atma yeteneği nedeniyle ''Kara Panter'' lakabını alan Eusebio, ödülünü, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estadio do Sport Lisboa e Benfica Stadı'nda bugün Benfica ve Hertha Berlin arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçından önce alacak.Mozambik asıllı eski forvet oyuncusunun yıldızı, Benfica'da forma giydiği sırada parlamış ve 1966 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla kaydettiği gollerle takımını yarı finale taşıyarak, gönüllerde taht kurmuştu.