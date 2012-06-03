Portekiz'i 3-1 yenen A Milliler 57 yıllık hasrete son verdi

A Milli Takımımız 2014 Dünya Kupası elemeleri için dördüncü hazırlık maçında Portekiz'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Türkiye, Umut Bulut'un golü ile güçlü rakibini 57 yıl sonra devirmeyi başardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, A Milli Takım, ilk yarıdaki 1-0'lık üstünlüğün verdiği avantajla ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. Maçın en iyi oyuncusu ve kader adamı olarak ortaya çıkan Umut Bulut, attığı iki golle yıldızlaştı. Bu zamana kadar Portekiz ile 8 kez oynayan ve 1955'ten bu yana maç kazanamayan Türkiye, 57 yıl aradan sonra yeniden galip gelmeyi başardı.



Stadı dolduran 60 bin Portekizli, yenilgi üzerine milli takımlarını ıslıklarla protesto ederek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) uğurladı.

52. dakikada orta sahada baskıyla kapılan topla sağ çaprazda buluşan Umut, kişisel becerisini göstererek, mükemmel vurduğu topu ağlara gönderdi ve skor farkını ikiye çıkardı: 2-0

57. dakikada Portekiz'in atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nani'nin yerden şutunda top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

60. dakikada Portekiz'in sağ köşeden kullandığı kornerde Alves'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

64. dakikada Emre'nin müdahalesiyle Raul Meireles ceza sahasında yere düştü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışını Ronaldo kullandı. Ancak Volkan sol tarafına atılan topa harika uzanarak gole izin vermedi.

67. dakikada Lopes'in ortasından kale önüne gelen topu Volkan rahat bir şekilde kontrol etti.

74. dakikada Ronaldo'nun ceza sahasının sol çaprazında yerden vuruşunda top Volkan'da kaldı.

79. dakikada Nani'nin ceza alanı içine kullandığı serbest vuruşu Volkan çift yumrukla uzaklaştırdı.

88. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Selçuk'un yaptığı sert ortada, Portekiz savunması kale önünden topu uzaklaştırmayı başaramadı ve Pepe topu kendi ağlarına gönderdi. Türkiye yeniden farkı ikiye çıkardı: 3-1

Karşılaşma, 3-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Amacımız istikrarlı bir takım olabilmek

Milli Takımlar teknik direktörü Abdullah Avcı, alınan 3-1 galibiyeti, “Son derece sevindirici. Kazanmak oyuncuların geri dönüşümünü hızlandırıyor” diye değerlendirdi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “temel amaçlarının istikralı bir takım haline gelebilmek” olduğunu kaydetti.

“Futbolcularımı takım olma yolunda attıkları adımlar için kutluyorum” diyen Avcı, eksikler olduğunu ancak iyi adımlar attıklarını bildirdi.

Milli futbolcuları, “karakter yapıları birbirlerine çok uygun, geri dönüşümü çok iyi oyuncu grubu” diye tanımlayan Avcı, “Kazanmak son derece sevindirici. Kazanmak oyuncuların geri dönüşümünü hızlandırıyor. Şimdiye kadar ortaya konulan performanstan memnunum” ifadelerini kullandı.