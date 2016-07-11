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Spor

Portekiz'e krallara layık karşılama

2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Portekiz Milli Takımı, Lizbon'da açık otobüsle tur attı

11 Temmuz 2016 20:51

EURO 2016 finalinde Fransa'yı uzatmalarda Eder'in golüyle 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olan Portekiz kupayla birlikte ülkesine döndü.

Havaalanında müthiş bir kalabalığın karşıladığı Portekiz milli takımının oyuncuları daha sonra üzeri açık otobüsle şampiyonluk turu attı.

Havalimanında iki askeri araç, Portekiz Milli Takımı'nı taşıyan uçağa kırmızı-yeşil renkte su püskürttü.

Portekizli oyuncular ve teknik heyet iki tane üstü açık otobüsle polis eskortu eşliğinde Lizbon'daki Belem Milli Sarayı'na geldi.

 

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