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Dünya

Portekiz'de Noel Baba rekora yürüdü

Portekiz'de, Noel Baba kostümlü giymiş 14 binden fazla kişi, 'en kalabalık Noel Baba yürüyüşü' rekorunu kırmak için yürüdü

15 Aralık 2008 02:00

Portekiz'de, Noel Baba (Santa Claus) kostümleri giymiş 14 binden fazla kişi, "en kalabalık Noel Baba yürüyüşü" rekorunu kırmak ve bağış toplamak amacıyla yürüdü.

Porto kentinde düzenlenen etkinlikte, aralarında kadınların ve çocukların da olduğu binlerce kişi, soğuk havaya ve yağmura aldırmadan sokaklarda şarkılar söyleyip dans ederek geç vakitlere kadar yürüyüşlerini sürdürdü.

Yürüyüşün organizatörlerinden Vitor Ferreira, Noel'in sıcaklığını bunu her zaman yaşayamayanlara aktarmak için böyle bir işe giriştiklerini söyledi. Ferreira, yürüyüşe katılan bütün Noel Baba'ların, Porto'da yardıma muhtaç çocuklara hediye alınması için 1'er Euro bağışladıklarını kaydetti.

Yürüyüş için 17 bin 400 kişinin kayıt yaptırdığını belirten Ferreira, kötü hava koşulları nedeniyle katılımcıların sayısının 14 bin 200 civarında olduğunu söyledi.

Organizatörler, bu yürüyüşle dünya rekorunu kırdıklarını belirtiyor. Guinness Rekorları'nın web sitesine göre, dünyanın en kalabalık "Noel Baba" yürüyüşü geçen yıl 12 bin 965 kişinin katılımıyla Kuzey İrlanda'da düzenlendi.

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