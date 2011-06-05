-PORTEKİZ'DE GENEL SEÇİM LİZBON (A.A) - 05.06.2011 - Portekiz'de bugün genel seçimler yapılıyor. Seçimi kazananın kuracağı yeni hükümet, Avrupa Birliği ve IMF'nin 78 milyar avroluk kurtarma paketi karşılığında alınacak kemer sıkma tedbirlerini uygulayacak. Kamuoyu yoklamaları, seçimi ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti'nin kazanacağını gösteriyor. Sosyal Demokratların oyların yüzde 36'sını, son altı yıldır ülkeyi yöneten Sosyalistlerinse yüzde 31'ini alması bekleniyor. Sosyal Demokratların, hükümet kurmak için küçük sağcı parti CDS ile koalisyon kurabileceği belirtiliyor. CDS'nin yüzde 12'lik oy desteği bulunuyor. Böyle bir merkez-sağ hükümetin son birkaç aydır güvenini kaybeden yatırımcılarca da memnuniyetle karşılanacağı bildiriliyor. Merkez-sağ bir hükümetin, kurtarma paketinde yer alan kemer sıkma tedbirlerini de çabucak hayata geçirebileceği kaydediliyor. Seçimlerin, Sosyalistlerin hükümetinin mart ayında çökmesiyle başlayan siyasi ve mali karmaşa dönemine son vermesi bekleniyor. Portekiz, avro bölgesinde Yunanistan ve İrlanda'dan sonra kurtarma paketine ihtiyaç duyan üçüncü ülke oldu.