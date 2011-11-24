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Dünya

Portekiz'de genel grev MADRİD (A.A)

24 Kasım 2011 12:10

-Portekiz'de genel grev MADRİD (A.A) - 24.11.2011 - Portekiz'de Haziran ayından itibaren iktidarda olan sağ koalisyon hükümetinin kemer sıkma politikalarını ''anlaşılmaz ve abartılı'' bulan işçi sendikaları bugün genel greve gidiyor. Portekiz'in iki büyük işçi sendikası, İşçiler Genel Birliği (UGT) ve Portekiz İşçiler Genel Konfederasyonu (CGTP), ülkenin demokrasi tarihindeki son 23 yılda 3. kez genel grev yapıyor. Yunanistan ve İrlanda'nın ardından uluslararası mali yardım alan (78 milyar avro) 3. AB ülkesi olan Portekiz'de, Pedro Passos Coelho başbakanlığındaki sağcı hükümetin, kamu açığını düşürmeye yönelik vaatlerini gerçekleştirmek için 2012 bütçesinde öngördükleri önlemlere karşı olan sendikalar, grevlere rekor katılım bekliyor. Sabah erken saatlerden itibaren Lizbon ve Porto gibi ülkenin önemli kentlerinde işçilerin yolları kesme eylemlerine başladığı belirtildi. Özellikle ulaştırma sektörünü etkilemesi beklenen genel grevde, sadece otobüs ve banliyö trenlerde asgari hizmet garanti edildi. Grevden dolayı ülkede 500'den fazla uçuşun iptal edildiği de açıklandı. İşsizliğin rekor düzeyle yüzde 12,4 olduğu Portekiz'de sağcı hükümet, 2011'de yüzde 1,6, 2012'de ise yüzde 3'lük ekonomik küçülme öngördü.

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