Portekiz, Ronaldo'yla yarı finale çıktı

Euro 2012'de Portekiz, Çek Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maçta iki kez direğe takılan Ronaldo, 79. dakikada Cech'i mağlup etmeyi başardı ve takımının ismini son 4 takım arasına yazdırdı.

Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finallerin ilk karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti ile Portekiz karşı karşıya geldi.

79. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Portekiz, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Portekiz, bu skorla Euro 2012'de adını yarı finale yazdıran ilk ekip oldu.

Portekiz'in rakibi 23 Haziran'da İspanya ile Fransa arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

Bu arada, Çek Cumhuriyeti'nde Galatasaray'ın golcü oyuncusu Baros ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Sivok, ilk 11'de forma giydiler. Her iki oyuncu da 90 dakika sahada görev yaptı.

Portekiz'de ise Hugo Almeida 40. dakikada sakatlanan Postiga'nın yerine oyuna girerek şampiyonada ilk kez forma şansı buldu, Quaresma ise yedekler arasında yer aldı.



ÇEK CUMHURİYETİ: 0 - PORTEKİZ: 1

Stat: Ulusal Stadyum (Varşova)

Hakemler: Howard Webb (İngiltere), Michael Mullarkey (İngiltere), Sander Van Roekel (Hollanda)Çek Cumhuriyeti: Cech, Gebre Selassie, Kadlec, Sivok, Limbersky, Plasil, Hübschman (Dk. 86 Pekhart), Pilar, Darida (Dk. 61 Jan Rezek), Jiracek, Baros

Portekiz: Rui Patricio, Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao, Raul Meireles (Dk. 89 Rolando), Miguel Veloso, Joao Mountinho, Nani (Dk. 84 Custodio), Postiga (Dk. 40 Almeida), Ronaldo

Gol: Dk. 79 Ronaldo (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 26 Nani, Dk. 27 Miguel Veloso (Portekiz), Dk. 90 Limbersky (Çek Cumhuriyeti)