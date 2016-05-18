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Spor

Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2016 kadrosu açıklandı; Nani, Bruno Alves ve Quaresma kadroda mı?

Teknik direktör Fernando Santos, 23 kişilik kadroya Fenerbahçe'den Luis Nani ve Bruno Alves ile Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'yı da dahil etti

18 Mayıs 2016 02:36

Fransa'da 10 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele edecek Portekiz A Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fernando Santos, 23 kişilik kadroya Fenerbahçe'den Luis Nani ve Bruno Alves ile Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'yı da dahil etti.

DHA'da yer alan habere göre Portekiz Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Rui Patricio (Sporting Lizbon), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Eduardo (Dinamo Zagreb)

Savunma: Vieirinha (Wolfsburg), Cedric, Jose Fonte (Southampton), Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Monaco), Bruno Alves (Fenerbahçe), Eliseu (Benfica), Raphael Guerreiro (Lorient)

Orta saha: William Carvalho, Joao Mario, Adrien Silva (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Benfica), Andre Gomes (Valencia)

Forvet: Rafa Silva (Braga), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Luis Nani (Fenerbahçe), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lille)

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