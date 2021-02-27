Portekiz Ligi'nde yabancı hakem kararı

Portekiz Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler görev yapacak.

Portekiz'de hakem eleştirilerinin ardından yabancı hakem sistemine geçiliyor.

A Bola gazetesinin haberine göre, gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler ligde görev yapmaya başlayacak. Federasyonun resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Geçen aylarda hızlandırılan kapsamlı çalışmaya göre Portekizli hakemler de yurt dışında düdük çalabilecek. Ayrıca Portekiz'de orta ve yan hakemlerin yanı sıra VAR'da da yabancı hakemlerin görev yapabileceği belirtildi.

Yabancı hakem konusu bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu'nun gündemindeydi. Resmi adımların kısa zaman içinde tamamlanması bekleniyor.