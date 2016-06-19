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Spor

Portekiz direkleri dövdü, 3 puanla yine tanışamadı

2016 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ile Avusturya 0-0 berabere kaldı

19 Haziran 2016 03:09

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) Portekiz ile Avusturya 0-0 berabere kaldı.

Parc des Princes'da oynanan mücadelede Portekiz daha etkili oynamasına rağmen istediği golü bir türlü bulamadı.

Karşılaşmanın 29. dakikada Nani'nin kafa vuruşu direkten ve 79. dakikada Ronaldo'nun penaltı vuruşu direkten geri geldi.

2 puanlı Portekiz 3. sırada kendine yer buldu ve tur şansını son maça bıraktı. İlk puanını alan Avusturya ise son sırada bulunuyor.

Portekiz gruptaki son maçını 22 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile oynayacak. Avusturya ise aynı gün İzlana ile karşı karşıya gelecek.

 

Ronaldo rekor kırdı

 

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasını 128. kez sırtına geçirdi. 31 yaşındaki futbolcu Luis Figo’ya ait olan en fazla milli formayı giyme rekorunu da geçmiş oldu.

Kaptanlık pazubandı ile sahaya çıkan yıldız oyuncu Euro 2016’da kaleye 16 şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi. Yıldız oyuncu 79. dakikada kazandığı penaltıyı da direğe nişanladı. Ronaldo Euro 2016’da penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu.

Portekizli yıldız, turnuvada Kuzey İrlanda takımından daha fazla şut çekti. Yıldız oyuncu milli forma ile 58 gol kaydetti ve Portekiz tarihinin en golcüsü durumunda.

 

Nani ve Q7 ilk 11'de

 

Portekiz’in Beşiktaşlı futbolcusu Ricardo Quaresma ve Fenerbahçeli oyuncu Nani karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

STADYUM: Parc des Princes
HAKEMLER: Nicola Rizzoli, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)

PORTEKİZ: Rui Patricio, Pepe, Raphael Guerreiro, Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, Vieirinha, William Carvalho, Andre Gomes (83. dk Eder), Nani (89. dk Rafa Silva), Ricardo Quaresma (71. dk Joao Mario), Cristiano Ronaldo

AVUSTURYA: Robert Almer, Martin Hinteregger, Christian Fuchs, Sebastian Prödl, Florian Klein, Stefan Ilsanker (86. dk Kevin Wimmer), David Alaba (65. dk Alessandro Schöpf), Julian Baumgartlinger, Marcel Sabitzer (85. dk Lukas Hinterseer), Marko Arnautovic, Martin Harnik

SARI KART: 31. dk Ricardo Quaresma, 40. dk Pepe (Portekiz), 47. dk Martin Harnik, 60. dk Christian Fuchs, 78. dk Martin Hinteregger, 86. dk Alessandro Schöpf (Avusturya

 

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