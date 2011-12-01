-Portekiz de Tahran'daki büyükelçisini çağırdı LİZBON (A.A) - 01.12.2011 - Portekiz, İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliğine önceki gün İranlı öğrenciler tarafından yapılan saldırıyı kınadı ve Tahran'daki büyükelçisini Lizbon'a çağırdı. Portekiz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Paulo Portas, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran'daki büyükelçinin, Portekiz hükümetinin görüşünün bildirilmesi amacıyla Lizbon'a çağrıldığını belirtti. Portas, ''büyükelçiliklerin güvenliğinin ve diplomatik personelin hareket özgürlüğünün sağlanması gerektiğini'' ifade ederek, ''büyükelçiliklere ve diplomatlara saldırının kabul edilemez olduğunu'' vurguladı.