Portekiz de AB'den kurtarma paketi istedi

T24



Üçüncü kurtarma paketi



Televizyonlardan yayınlanan bir açıklama yapan Başbakan Jose Socrates dışarıdan yardım istemenin son çare olduğunu, ancak artık gerekli hale geldiğini söyledi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Avrupa Birliği, Avrupa, Küresel Mali Kriz Uluslararası Para Fonu IMF de Portekiz'e yardıma hazır olduğunu açıkladı, ancak kendilerinin henüz ülkeden bu yönde bir talep almadıklarını bildirdi.Socrates ülkesinin ne kadar yardım istediğini açıklamadı.Uzmanlar Portekiz'in 80 milyar euro'yu (110 milyar dolar) aşkın kaynağa gereksinim duyabileceğini belirtiyor.Kendisi de Portekizli olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, ülkenin yanında olduklarını; Lizbon'un isteğine mümkün olan en kısa zamanda karşılık vereceklerini söyledi.10,5 milyon nüfuslu Portekiz böylece Yunanistan ve İrlanda'dan sonra ekonomisini ayakta tutmak için mali yardım talebinde bulunmak zorunda kalan üçüncü AB ülkesi oldu.Portekiz'in açığı Yunanistan ve İrlanda'nınkiler kadar yüksek değil. Ancak büyüme oranlarının düşüklüğü ülkenin uzun vadeli performansı açısından kaygı yaratıyordu.Aslında Avrupa Birliği'nin mali kuralları getirilen standartları tutturamayan üyelere desteği engelliyordu; ancak iki yıl önce patlak veren mali kriz bu durumun gözden geçirilmesine yol açtı.Mali sistem üzerindeki baskılar ise Avrupa ortak para birimi Euro'yu zora sokuyor.Portekiz'in Başbakanı Jose Socrates, mali açığı kapatmak için hazırladığı kesinti paketi reddedilince istifa etmek zorunda kalmıştı.Bu nedenle Socrates'in azınlık hükümeti 5 Haziran'da yapılacak seçimler yeni bir hükümet oluşturana dek 'emanetçi' olarak iktidarda.Sosyalist hükümet şimdiye dek kesinti, vergi artırımı ve ücret azaltmayı içeren üç paket uygulamaya koydu.Ancak bütçe açığının yüzde 4,6'ya indirilmesi mümkün olmadı. Geçen hafta 2010 açığının da yüzde 8,6 olacağı ortaya çıkmıştı.Socrates konuyla ilgili açıklamasında ülkenin "fazlasıyla yüksek risklere maruz kaldığını" söyledi.Ülkenin borçlanma maliyeti hükümetin istifa edişinden bu yana iyice yükselmişti.Portekiz'in kredi notu da pek çok kuruluş tarafından hızla ve üst üste düşürüldü.