Portekiz basını: Türkler Benfica'yı öldürdü







Portekiz basını Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda Benfica'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmesine geniş yer ayırdı.





Globo Gazetesi "Benfica yenildi ve turdan çıkış şansını zora soktu" başlığıyla duyurduğu haberde "İlk yarıda David Suazo'yla küçük bir şans yakalayan Benfica'yı ikinci yarıda Türkler tamamen öldürdü" ifadelerine yer verdi.



Maç öncesi Portekizli ekibin garip bir şekilde çok gergin olduğunu, Aimar ve Amorim'in yerine oynayan Nuno Gomez ve Di Maria'nın belki de bu gerginlikten dolayı Galatasaray'ın Benfica kalesine çok tehlikeli ataklar yapmasına izin verdiklerini vurgulayan gazete, özellikle Lincoln'ün evsahibi ekibin boşluklarından yararlanarak çok hızlı ve süper bir teknikle ataklar geliştirdiğini yazdı.



"Benfica evinde yenilerek tur hesaplarını çıkmaza soktu" başlığını kullananan Ojogo Gazetesi de, maçın ilk yarısında iki ekibin de hemen hemen aynı düzeyde bir oyun sergilediğini yazarken. Benfica'nın saha üstünlüğü sayesinde önemli bir avantaj yakalama şansı varken bunu pas geçtiğini buna rağmen Galatasaray'ın ilk yarı da iki önemli gol pozisyonu yakaladığını, ikinci yarıda da daha da iyi oynayarak iki golle maçın galibi olmayı başardığını kaydetti.



RECORD: "KARTALLAR, GALATASARAY KARŞISINDA ÇARESİZDİ"



Record Gazetesi Galatasaray'ın galibiyetini, "Benfica gollere bakakaldı" , "Kartallar, Galatasaray karşısında çaresizdi"



JORNAL DO NONİCİAS: "BENFİCA LA LUZ'DA ACI ÇEKEREK KAYBETTİ"



Jornal do Nonicias Gazetesi ise, "Benfica La Luz'da acı çekerek kaybetti" başlığıyla okurlarına duyurdu.





