'Portakallar' Japonya karşısında istediğini aldı

T24 - Hollanda, 2010 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya'yı Sneijder'in kaydettiği tek golle 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkarttı.



Dünya Kupası E Grubu’nda ilk maçlar sonunda 3’er puanı bulunan Hollanda ile Japonya, Moses Mabhida Stadı’nda karşı karşıya geldi.



İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen 'Portakallar', Sneijder'in 55. dakikada attığı golle Japonya'yı 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Hollanda oldu. Sneijder ve Van Persie ile etkili olan Avrupa temsilcisi, ilk dakikalarda oyunu Japonya yarı alanına yıktı. Ancak pozisyon bulmakta çok zorlanan ‘Portakallar’ aradığı golü ilk devrede bulamadı.



İlk yarının son bölümünde rakip kalede etkili olmaya başlayan Japonya, Honda ve Tanaka ile gole yaklaşsa da bu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci devreye de etkili giren Hollanda, özellikle kanatlardan rakip kaleye yüklendi.



Japonya kalesini baskı altına alan Avrupa ekibinde 55. dakikada sahneye çıkan Wesley Sneijder, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla kalecinin de müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



Sahadan en azından 1 puanla ayrılmak isteyen Japonya, golden sonra Okubo ile rakip kalede etkili oldu. Nakamura’nın da oyuna girmesiyle daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Japonya, istediği pozisyonları bulmasına rağmen bu fırsatları değerlendiremedi.



Hollanda son bölümde rakibin yaptığı top kayıplarının ardından kendi sahasından hızlı çıkarak etkili olmaya çalıştı. Ancak Avrupa temsilcisi de son vuruşlardan sonuç alamayınca karşılaşmayı Hollanda 1-0 kazandı.



'Portakallar' bu galibiyetle puanını 6'ya çıkartırken, Japonya ise 3 puanda kaldı.





HOLLANDA: 1 - JAPONYA: 0



Stat: Nelson Mandela Bay



Hakemler: Hector Baldassi (Arjantin), Ricardo Casas (Arjantin), Hernan Maidana (Arjantin)



Hollanda: Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, John Heitinga, Joris Mathijsen, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Mark van Bommel, Wesley Sneijder (Dk. 83 İbrahim Afellay), Nigel de Jong, Rafael van der Vaart (Dk. 72 Eljero Elia), Robin van Persie (Dk. 88 Klaas Jan Huntelaar)



Japonya: Eiji Kawashima, Yuki Abe, Yuji Nakazawa, Tulio, Yuichi Komano, Yuto Nagatomo, Yoshito Okubo (Dk. 77 Keiji Tamada), Yasuhito Endo, Makoto Hasebe (Dk. 77 Shinji Okazaki), Daisuke Matsui (Dk. 64 Shunsuke Nakamura), Keisuke Honda



Gol: Dk. 53 Wesley Sneijder



Sarı kart: Dk. 36 Gregory van der Wiel (Hollanda)

