T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Portakalı soyacak filmler belli oldu

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 Eylül 2009 03:00

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 Festival programı ile festival kapsamında düzenlenen uluslararası uzun metraj, ulusal uzun metraj, belgesel ve kısa film yarışmalarına katılmaya hak kazanan filmler ve yarışma jurileri açıklandı.

Başkanlığını Erden Kıral'ın üstlendiği jüride İzzet Günay, Mustafa Altıoklar, Mustafa Ziya Ülkenciler, Nurgül Yeşilçay, Ömür Gedik, Sırrı Süreyya Önder, Yavuz Bingöl ve Zeynep Oral yer alıyor.

Altın Portakal için bu yıl yarışacak 16 film:


Emre Şahin, '40'
Kutluğ Ataman, 'Aya Seyahat'
Meriç Demiray, 'Babam Büfe'
İlksen Başarır, 'Başka Dilde Aşk'
Onur Ünlü, 'Beş Şehir'
İnan Temelkuran, 'Bornova Bornova'
Murat Saraçoğlu, 'Deli Deli Olma'
Ümit Ünal, 'Gölgesizler'
Orhan Eskiköy, Özgür Doğan, 'İki Dil Bir Bavul'
Yavuz Özkan, 'İlkbahar - Sonbahar'
Mehmet Bahadır Er, Maryna Gorbach,  'Kara Köpekler Havlarken'
Zeki Demirkubuz,  'Kıskanmak'
Reha Erdem 'Kosmos'
Miraz Bezar 'Min Dît' (Ben Gördüm)
Bahadır Karataş, 'Usta'
Mahmut Fazıl Coşkun,  'Uzak İhtimal'

Filmlerin açıklandığı toplantıya, yönetmen ve müzisyen Ülkü Erakalın, sinema oyuncuları Berhan Şimşek, Selda Alkor, Yusuf Sezgin, Erol Günaydın, festival müziği ''Antalya'ya Koş'' şarkısının bestecisi Ali Kocatepe ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay da katıldı.

Akaydın, burada yaptığı açıklamada, 6 Haziranda genel kurulunu yapan AKSAV'ın, 2,5 aylık dönemde çok zengin bir festival programı hazırladığını bildirdi.

Programı hazırlarken Karlovy Vary ve Venedik film festivallerine katılarak nitelikli filmler için bağlantılar kurduklarını belirten Akaydın, 9 milyon TL olarak öngörülen festival bütçesinin 7 milyon TL olarak gerçekleşeceğini, geçen yılki festival bütçesinin ise 21 milyon TL olduğuna dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 1 milyon 200 bin TL'lik kaynağı peşin olarak geçen hafta gönderdiğine işaret eden Akaydın, Türk Tanıtma Fonu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'dan da bir katkı beklediklerini ifade etti.

Akaydın, bu yılki festivalin ''Sinema ve Müzik'' ile '''Film Şeritleri ile 1960'lara Yolculuk''' temalarıyla şekillendirildiğini bildirdi.

Festivale yoğun ilgi

Festivale bu yıl sinemacıların ilgisinin çok yoğun olduğunu belirten Akaydın, şunları söyledi: ''Altın Portakal tarihindeki tüm zamanların en yüksek katılımı bu yıl yaşandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu. Bu 43 eser, ön jürimiz tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu ve 16 film finale kaldı. Bu 16 film ile ilgili önemli bir noktanın daha altını çizmek isterim. Bu 16 filmin 8'i, ilk filmini çeken yönetmenlerin eserlerinden oluşuyor. Festivalin temel amacının nitelikli Türk filmlerinin üretimini teşvik etmek ve sinema sanatı ve sanatçılarını uluslararası platformlara taşımak olduğunu düşünürsek, ilk filmini çeken 8 yönetmenin de finale kalması festivalimizin amacı ile örtüşen sevindirici bir durum tespiti olmuştur.''

''Halkın portakalı ödülleri'

Akaydın, festivalde bir başka rekorun da ulusal ölçekte gerçekleştirilen kısa film yarışmasında gerçekleştiğine işaret ederek, ''Kısa film yarışmamıza tam 234 film başvurdu ve yine tüm zamanların katılım rekoru kırıldı'' dedi.

Akaydın, festivalde 17 tematik program başlığının yer aldığını, toplam 150 film gösterilip, 7 sergi açılacağını, festival kapsamında 7 kitap yayımlanacağını ve 7 panel ile söyleşi gerçekleştirileceğini anlattı.

Akaydın, şöyle devam etti: ''Festivalimizdeki ve ülkemizdeki bir ilkten bahsetmek istiyorum. 'Halkın Portakalı' adını verdiğimiz bu program sanatsal yaşamdan soyutlanmış, sadece popüler kültür ögeleri ve TV'ler tarafından kuşatılmış halkı birebir sinema sanatının içine çekmeyi hedefliyor. 7 Eylülde başlayan sinema atölyesi kursları 21 Eylüle kadar sürecek ve ardından Antalya'nın amatör sinemacıları kendi mahallelerinin sosyal gerçeklerini perdeye yansıtacak. Daha sonra, halkımızın çektiği bu filmlere yine halkımızın kendisi oy verecek ve 'Halkın Portakalı Ödülleri' sahiplerini bulacak. Ödülü kazanan filmin yönetmeninin mahallesine 'Halkın Portakalı Anıtı' dikilecek ve ödül kazanan filmin kadrosu bu anıta isimlerini yazdırarak efsaneleşecek.''

Festivallerin, sanatları yaşatırken ait olduğu kente de sanatın ve sanatçının aydınlık ışıklarını getirdiğini ifade eden Akaydın, bu bakış açısıyla bu yıl festivalin tüm kenti kucaklayan bir yapılanma ile şekillendiğini vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24