Portakalı soyacak filmler belli oldu

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film
Festivali 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival
programı ile festival kapsamında düzenlenen uluslararası uzun metraj,
ulusal uzun metraj, belgesel ve kısa film yarışmalarına katılmaya hak
kazanan filmler ve yarışma jurileri açıklandı.
Başkanlığını
Erden Kıral'ın üstlendiği jüride İzzet Günay, Mustafa Altıoklar,
Mustafa Ziya Ülkenciler, Nurgül Yeşilçay, Ömür Gedik, Sırrı Süreyya
Önder, Yavuz Bingöl ve Zeynep Oral yer alıyor.
Altın Portakal için bu yıl yarışacak 16 film:
Emre Şahin, '40'
Kutluğ Ataman, 'Aya Seyahat'
Meriç Demiray, 'Babam Büfe'
İlksen Başarır, 'Başka Dilde Aşk'
Onur Ünlü, 'Beş Şehir'
İnan Temelkuran, 'Bornova Bornova'
Murat Saraçoğlu, 'Deli Deli Olma'
Ümit Ünal, 'Gölgesizler'
Orhan Eskiköy, Özgür Doğan, 'İki Dil Bir Bavul'
Yavuz Özkan, 'İlkbahar - Sonbahar'
Mehmet Bahadır Er, Maryna Gorbach, 'Kara Köpekler Havlarken'
Zeki Demirkubuz, 'Kıskanmak'
Reha Erdem 'Kosmos'
Miraz Bezar 'Min Dît' (Ben Gördüm)
Bahadır Karataş, 'Usta'
Mahmut Fazıl Coşkun, 'Uzak İhtimal'
Filmlerin açıklandığı toplantıya, yönetmen ve
müzisyen Ülkü Erakalın, sinema oyuncuları Berhan Şimşek, Selda Alkor,
Yusuf Sezgin, Erol Günaydın, festival müziği ''Antalya'ya Koş''
şarkısının bestecisi Ali Kocatepe ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay
da katıldı.
Akaydın,
burada yaptığı açıklamada, 6 Haziranda genel kurulunu yapan AKSAV'ın,
2,5 aylık dönemde çok zengin bir festival programı hazırladığını
bildirdi.
Programı
hazırlarken Karlovy Vary ve Venedik film festivallerine katılarak
nitelikli filmler için bağlantılar kurduklarını belirten Akaydın, 9
milyon TL olarak öngörülen festival bütçesinin 7 milyon TL olarak
gerçekleşeceğini, geçen yılki festival bütçesinin ise 21 milyon TL
olduğuna dikkati çekti.
Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 1 milyon 200 bin TL'lik kaynağı
peşin olarak geçen hafta gönderdiğine işaret eden Akaydın, Türk Tanıtma
Fonu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'dan da bir katkı
beklediklerini ifade etti.
Akaydın,
bu yılki festivalin ''Sinema ve Müzik'' ile '''Film Şeritleri ile
1960'lara Yolculuk''' temalarıyla şekillendirildiğini bildirdi.
Festivale yoğun ilgi
Festivale
bu yıl sinemacıların ilgisinin çok yoğun olduğunu belirten Akaydın,
şunları söyledi: ''Altın Portakal tarihindeki tüm zamanların en yüksek
katılımı bu yıl yaşandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film
başvurdu. Bu 43 eser, ön jürimiz tarafından değerlendirmeye tabi
tutuldu ve 16 film finale kaldı. Bu 16 film ile ilgili önemli bir
noktanın daha altını çizmek isterim. Bu 16 filmin 8'i, ilk filmini
çeken yönetmenlerin eserlerinden oluşuyor. Festivalin temel amacının
nitelikli Türk filmlerinin üretimini teşvik etmek ve sinema sanatı ve
sanatçılarını uluslararası platformlara taşımak olduğunu düşünürsek,
ilk filmini çeken 8 yönetmenin de finale kalması festivalimizin amacı
ile örtüşen sevindirici bir durum tespiti olmuştur.''
''Halkın portakalı ödülleri'
Akaydın,
festivalde bir başka rekorun da ulusal ölçekte gerçekleştirilen kısa
film yarışmasında gerçekleştiğine işaret ederek, ''Kısa film
yarışmamıza tam 234 film başvurdu ve yine tüm zamanların katılım rekoru
kırıldı'' dedi.
Akaydın,
festivalde 17 tematik program başlığının yer aldığını, toplam 150 film
gösterilip, 7 sergi açılacağını, festival kapsamında 7 kitap
yayımlanacağını ve 7 panel ile söyleşi gerçekleştirileceğini anlattı.
Akaydın,
şöyle devam etti: ''Festivalimizdeki ve ülkemizdeki bir ilkten
bahsetmek istiyorum. 'Halkın Portakalı' adını verdiğimiz bu program
sanatsal yaşamdan soyutlanmış, sadece popüler kültür ögeleri ve TV'ler
tarafından kuşatılmış halkı birebir sinema sanatının içine çekmeyi
hedefliyor. 7 Eylülde başlayan sinema atölyesi kursları 21 Eylüle kadar
sürecek ve ardından Antalya'nın amatör sinemacıları kendi
mahallelerinin sosyal gerçeklerini perdeye yansıtacak. Daha sonra,
halkımızın çektiği bu filmlere yine halkımızın kendisi oy verecek ve
'Halkın Portakalı Ödülleri' sahiplerini bulacak. Ödülü kazanan filmin
yönetmeninin mahallesine 'Halkın Portakalı Anıtı' dikilecek ve ödül
kazanan filmin kadrosu bu anıta isimlerini yazdırarak efsaneleşecek.''
Festivallerin,
sanatları yaşatırken ait olduğu kente de sanatın ve sanatçının aydınlık
ışıklarını getirdiğini ifade eden Akaydın, bu bakış açısıyla bu yıl
festivalin tüm kenti kucaklayan bir yapılanma ile şekillendiğini
vurguladı.