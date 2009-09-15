Portakalı soyacak filmler belli oldu

Festival programı ile festival kapsamında düzenlenen uluslararası uzun metraj, ulusal uzun metraj, belgesel ve kısa film yarışmalarına katılmaya hak kazanan filmler ve yarışma jurileri açıklandı.



Emre Şahin, '40'

Kutluğ Ataman, 'Aya Seyahat'

Meriç Demiray, 'Babam Büfe'

İlksen Başarır, 'Başka Dilde Aşk'

Onur Ünlü, 'Beş Şehir'

İnan Temelkuran, 'Bornova Bornova'

Murat Saraçoğlu, 'Deli Deli Olma'

Ümit Ünal, 'Gölgesizler'

Orhan Eskiköy, Özgür Doğan, 'İki Dil Bir Bavul'

Yavuz Özkan, 'İlkbahar - Sonbahar'

Mehmet Bahadır Er, Maryna Gorbach, 'Kara Köpekler Havlarken'

Zeki Demirkubuz, 'Kıskanmak'

Reha Erdem 'Kosmos'

Miraz Bezar 'Min Dît' (Ben Gördüm)

Bahadır Karataş, 'Usta'

Mahmut Fazıl Coşkun, 'Uzak İhtimal'



Filmlerin açıklandığı toplantıya, yönetmen ve müzisyen Ülkü Erakalın, sinema oyuncuları Berhan Şimşek, Selda Alkor, Yusuf Sezgin, Erol Günaydın, festival müziği ''Antalya'ya Koş'' şarkısının bestecisi Ali Kocatepe ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay da katıldı.

Festivale bu yıl sinemacıların ilgisinin çok yoğun olduğunu belirten Akaydın, şunları söyledi: ''Altın Portakal tarihindeki tüm zamanların en yüksek katılımı bu yıl yaşandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu. Bu 43 eser, ön jürimiz tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu ve 16 film finale kaldı. Bu 16 film ile ilgili önemli bir noktanın daha altını çizmek isterim. Bu 16 filmin 8'i, ilk filmini çeken yönetmenlerin eserlerinden oluşuyor. Festivalin temel amacının nitelikli Türk filmlerinin üretimini teşvik etmek ve sinema sanatı ve sanatçılarını uluslararası platformlara taşımak olduğunu düşünürsek, ilk filmini çeken 8 yönetmenin de finale kalması festivalimizin amacı ile örtüşen sevindirici bir durum tespiti olmuştur.''

Akaydın, festivalde bir başka rekorun da ulusal ölçekte gerçekleştirilen kısa film yarışmasında gerçekleştiğine işaret ederek, ''Kısa film yarışmamıza tam 234 film başvurdu ve yine tüm zamanların katılım rekoru kırıldı'' dedi.