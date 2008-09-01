Portakal suyu ile daha sağlıklı hamilelik

Hamile ya da hamile kalmayı planlayan kadınlar için portakal suyu tüketimi, doğum bozukluklarının önlenmesinde etkili.



Türkiye Spina Bifida Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Cerrahı Uzm. Dr. H. Murat Mutuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada; hamilelik döneminde hücre bölünme hızının yüksek olması nedeniyle metabolizmada folik asit ihtiyacının arttığını, doğumsal anomalilerin başlıca sebeplerinden biri olan demir eksikliğinin, yeterli ve dengeli beslenme ile tamamlanabileceğini belirtti.



Hamile kadınlar günde 400-800 mikrogram folik asit almalıdır. Folik asit B9 vitamin olarak da bilinir. Bir bardak portakal suyu (200 cc.) ile gebelik döneminde günlük C vitamini ve folik asit ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilir.



Ayrıca önemli bir antioksidan kaynağı olan portakal suyu, içeriğindeki bioflavin maddesi sayesinde damarları ve kılcal damarları güçlendirerek kalbin zarar görmesini engelleyerek gebelik döneminde çarpıntı hissini azaltıyor, aynı zamanda içeriğindeki yüksek oranda bulunan potasyum ile de tansiyonu dengeliyor. Potasyum cildin kurumasını önleyen özelliği ile de hamilelik sırasında kadınların büyük problemi olan deri çatlaklarının oluşmasını da en aza indiriyor.



Spina Bifida Nedir?



Spina Bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisidir. Spina bifida başta myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebilir.



Genel anlamda omurilik, sinirlerden meydana gelmiş kapalı bir tüptür. Bu sinirler kaslarınızdaki sinirlere beyninizden gelen emirleri ileterek kasların hareket etmesini sağlar. Ayni zamanda bu sinirler hissetmemizi de sağlar. Bebek, spina bifidalı doğmuşsa omurilik denen bu tüp kapanmamış demektir. Bu nedenle, omuriliği örten omurga ve deri de kapanmamış demektir. Bebek, sırtında bir açıklıkla doğmuştur ve sinirlerinden emirlerin geçmesinde bir güçlük vardır. Sinirlerle beyin arasında düzgün bir bağlantı olmadığı zaman da, değişik derecelerde felçler (hareket etme ve hissetme kaybı veya yetersizliği) ortaya çıkar.



Son yıllardaki çalışmalar gebelik öncesi dönemde alınan folik asit vitamini ile bu hastalığın önemli ölçüde önlenebileceğini göstermiştir. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede tüm anne adayları daha gebe kalmadan önce folik asit almaya başlamaktadır. Çünkü anne gebe kaldığını öğrendikten sonra artık spina bifidayi önlemek için zaman geçmiş olmaktadır. Bu durumda bebeğin spina bifidalı olup olmadığını anlamak için hamileliğin 16-18. haftaları arasında bir kan testi (AFP) ve Ayrıntılı Ultrason incelemesi yapılması gerekmektedir.



(bebek.com)

