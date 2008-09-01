T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Portakal suyu ile daha sağlıklı hamilelik

Hamile ve hamile kalmayı planlayan kadınlar için portakal suyu, doğum bozukluklarının önlenmesinde etkili.

01 Eylül 2008 03:00

Hamile ya da hamile kalmayı planlayan kadınlar için portakal suyu tüketimi, doğum bozukluklarının önlenmesinde etkili.

Türkiye Spina Bifida Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Cerrahı Uzm. Dr. H. Murat Mutuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada; hamilelik döneminde hücre bölünme hızının yüksek olması nedeniyle metabolizmada folik asit ihtiyacının arttığını, doğumsal anomalilerin başlıca sebeplerinden biri olan demir eksikliğinin, yeterli ve dengeli beslenme ile tamamlanabileceğini belirtti.

Hamile kadınlar günde 400-800 mikrogram folik asit almalıdır. Folik asit B9 vitamin olarak da bilinir. Bir bardak portakal suyu (200 cc.) ile gebelik döneminde günlük C vitamini ve folik asit ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilir.

Ayrıca önemli bir antioksidan kaynağı olan portakal suyu, içeriğindeki bioflavin maddesi sayesinde damarları ve kılcal damarları güçlendirerek kalbin zarar görmesini engelleyerek gebelik döneminde çarpıntı hissini azaltıyor, aynı zamanda içeriğindeki yüksek oranda bulunan potasyum ile de tansiyonu dengeliyor. Potasyum cildin kurumasını önleyen özelliği ile de hamilelik sırasında kadınların büyük problemi olan deri çatlaklarının oluşmasını da en aza indiriyor.

Spina Bifida Nedir?

Spina Bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisidir. Spina bifida başta myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebilir.

Genel anlamda omurilik, sinirlerden meydana gelmiş kapalı bir tüptür. Bu sinirler kaslarınızdaki sinirlere beyninizden gelen emirleri ileterek kasların hareket etmesini sağlar. Ayni zamanda bu sinirler hissetmemizi de sağlar. Bebek, spina bifidalı doğmuşsa omurilik denen bu tüp kapanmamış demektir. Bu nedenle, omuriliği örten omurga ve deri de kapanmamış demektir. Bebek, sırtında bir açıklıkla doğmuştur ve sinirlerinden emirlerin geçmesinde bir güçlük vardır. Sinirlerle beyin arasında düzgün bir bağlantı olmadığı zaman da, değişik derecelerde felçler (hareket etme ve hissetme kaybı veya yetersizliği) ortaya çıkar.

Son yıllardaki çalışmalar gebelik öncesi dönemde alınan folik asit vitamini ile bu hastalığın önemli ölçüde önlenebileceğini göstermiştir. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede tüm anne adayları daha gebe kalmadan önce folik asit almaya başlamaktadır. Çünkü anne gebe kaldığını öğrendikten sonra artık spina bifidayi önlemek için zaman geçmiş olmaktadır. Bu durumda bebeğin spina bifidalı olup olmadığını anlamak için hamileliğin 16-18. haftaları arasında bir kan testi (AFP) ve Ayrıntılı Ultrason incelemesi yapılması gerekmektedir.

(bebek.com)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24