Portakal heyecanı başladı

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış galası, Konyaaltı Açık hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Yıldızlar kortejiyle üstü açık araçlardan Antalyalıları selamlayan sanatçılar, daha sonra açılış galasının yapılacağı Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’na geçti. Sanatçılar, tiyatro binası önünde de Oscar törenlerinde olduğu gibi kırmızı halıdan geçerek galanın yapılacağı alana girdi.



Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreni başlamadan önce kameraların ilgi gösterdiği isim her zaman olduğu gibi Cem Yılmaz’dı. Güler yüzü ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Avrasya Film Festivali Uluslararası Jüri’nin başkanı Paul Verhoeven arada sırada Yılmaz’dan sahne çalmayı başardı.



Erçetin konser verdi



Tören öncesi Candan Erçetin’in verdiği mini konserin ardından, festivalin hazırlık sürecini anlatan tanıtım filmi izletildi. Levent Üzümcü ve Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu yaptığı törende, gecenin ilk ödülünü TÜRSAK Başkanı Engin Yiğitgil, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel’le beraber sundu.



Bu yıl ilk kez verilen Sinemada Başarı Ödülü’nün sahibi ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve SODER (Sinema Oyuncuları Derneği) tarafından seçilen Hülya Avşar’dı.

Gecede verilen ilk Onur Ödülü’nün sahibiyse, kült filmleriyle tanınan yönetmen Yılmaz Atadeniz’di. Sinemayla büyüdüğünü belirten Atadeniz, “Benim gibi çılgın bir yönetmene 47 sene tahammül eden ve 3 çocuk yetiştiren, yanımda olan karıma, onu Allah’ın bir armağanı olarak kabul ettiğimi söylemek istiyorum” dedi.



Yaptığı duygusal konuşmada, kamera arkasının görünmeyen kahramanlara vefasını gösterdi. Set işçileri, kameramanlar, kostümcüler ve seslendirme sanatçılarının adlarını lakaplarıyla sayan Atadeniz, ödülü onlar için de aldığını belirtti.



Bisset konukları selamladı



Diğer bir Onur Ödülü, tiyatrodaki sarsılmaz yerinin yanı sıra beyazperdeyi ihmal etmeyen Müşfik Kenter’e verildi.



Candan Erçetin’in Yeşilçam filmleri şarkılarından bir seçme seslendirmesinin ardından Kısa Film Jüri Başkanı Selim Demirdelen, Belgesel Film Yarışması’nın Jüri Başkanı Güneş Karabuda sahneye çıkarak kısa konuşmalar yaptı.



Ulusal Yarışma’nın jürisi sahneye geldiğinde, jüri üyesi görüntü yönetmeni Çetin Tunca’nın sahneye kamerayla çıkması espri konusu oldu. Festivalin konuğu ünlü İngiliz aktris Jaquelline Bisset ve Ferzan Özpetek’in konukları selamlamasından sonra “Festival Nişanı” Filiz Akın’a sunuldu.



Filiz Akın’a nişan takıldı



Hülya Avşar ile Müşfik Kenter’e ödül verildiği gecede, Filiz Akın’a da ‘Festival Nişanı’ takıldı. Gecede Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jürisi seyircileri selamladı

