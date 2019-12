Portakal gut hastalığına şifa

ABC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Archives of Internal Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, British Columbia Üniversitesi'nden Dr. Hyon Choi ve meslektaşları, "C vitamini almak gut hastalığını önlemede çok yararlı" dedi.Gut hastalığı, kndaki aşırı ürik asit doygunluğu sonucu, doku aralıklarından geçerek eklem içi ve çevresi yapılarda biriken ürik asit burada hızla gelişen iltihaba sebep olarak eklemde sıvı artışına, kızarıklığa, hareket kısıtlılığına ve ağrılara yol açıyor. En tipik olarak ayak başparmağı, ayak bileği ve diz eklemleri tutuluyor.Kadınlarda da görülmesine rağmen, erkeklerde 40 yaş ve üzerinde gut hastalığı görülüyor. Gut hastalığının tedavisinde alkol alınmaması, fazla kiloların verilmesi, tansiyona dikkat edilmesi ve peynir ile et tüketiminin sınırlanması öneriliyor.Araştırma grubu, C vitaminin kandaki ürik asit seviyesini düşürdüğünü buldu. 1986-2006 yılları arasında 47 bin Amerikalı erkeğin takip edildiği çalışmada, her 4 yılda beslenme anketi uygulandı ve katılımcıların gıdalarla ya da ilaç şeklinde C vitamini alımları hesaplandı. Çalışma süresince bin 317 erkekte gut hastalığı görüldü.Araştırmacılar, günlük 500 mg C vitamini alımının gut hastalığı gelişme riskini yüzde 17 azalttığını buldular. Günde bin 500 mg C vitamini takviyesi alan erkeklerin gut hastalığına yakalanma riski günde 250 mg tüketenlere oranda yüzde 45 daha az.Bir portakal yaklaşık olarak 70 mg C vitamini içeriyor. Ancak, Avustralya Ulusal Sağlık ve Medikal Araştırma Konseyi, yetişkinlerin günde 1000 mg'dan daha fazla C vitamini tüketmemelerini öneriyor.2008 yılında İngiliz British Medical Journal dergisinde yayınlanan araştırmada ise, günde 2 bardak şekerli meşrubat veya meyve suyu gibi içecekler içmenin erkeklerde gut hastalığı riskini arttırdığı ortaya çıkmıştı.