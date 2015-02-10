Portakal bahçede 6 kuruş, markette 2,5 lira!

Türkiye’nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Adana’da, portakalın para etmemesi ve meyve suyu fabrikalarına kilosu 6 kuruşa satılması üreticiler tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı üreticiler, portakal ağaçlarını üzerindeki meyvelerini bile toplatmadan söktürmeye başladı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Adana Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Narenciye Üreticisi Cahit İncefikir, özellikle 2014-15 döneminde üreticinin tüm olumsuzluklarla karşılaştığını söyledi. Üreticinin çok zor durumda olduğunu belirten İncefikir, şöyle dedi: “Başta Ortadoğu’daki iç savaşlar, daha sonra Rusya’nın, Ukrayna’ya girmesiyle birlikte Avrupa ve ABD’nin aldığı tavır ve rublenin düşmesiyle beraber ihracatta çok ciddi kayıplar başladı. Ayrıca bu yıl Washington portakaldaki yüksek rekolte iç piyasanın üretici açısından çökmesine neden oldu. Ağaçtan dökülen portakalı tüccar 6 kuruştan alıp meyve suyu fabrikalarına 9-10 kuruşa satıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Genç ağaçlar sökülüyor

Adana’da bazı narenciye üreticilerinin yaşadıkları sıkıntıları aşamadıklarını bu nedenle bahçelerini sökmeye başladığını belirten Cahit İncefikir şöyle konuştu: “20 yaşındaki genç ağaçların sökülmesini kabul edemiyoruz. Eğer 45- 50 yaşındaki ağaçları ekonomik anlamda getirisi olmadığı için kesiyorsa anlayabiliriz. Ancak genç ve diri ağaçlar kesiliyor. Bu Çukurova için faciadır. Eğer bir önlem alınmazsa, daha fazla ağaç kesilecek. Ayrıca üretici bu kadar zor bir durumdayken ağaçlarını yeni dönem için hazırlaması gerekiyor. Açıkçası üretici ne yapacağını bilmemektedir.”

İç piyasada kalan ürünün hallerde şiştikçe piyasanın biraz daha düştüğünü söyleyen İncefikir, yapılması gereken şeyin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının konuya el atması olduğunu vurguladı.