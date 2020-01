-Port Said halkı valiliğe yürüdü PORT SAİD (A.A) - 02.02.2012 - Mısır'ın Port Said kentinde maçtan sonra çıkan olayların ardından bugün halk valiliğe yürüyerek askeri yönetimin istifasını istedi. Kent merkezinde gösteri yapanlar arasında maçtan sonra çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları da bulunuyor. Öfkeli kalabalık, iktidardaki Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Tantavi'nin istifa ederek ülke yönetimini sivillere bırakması gerektiğini savunuyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybedenlerin bir kısmının cesedi, otopsileri tamamlanmak üzere halen Port Said Askeri Hastanesi morgunda tutuluyor. Yaralılardan durumu hafif olanlar taburcu edilirken, ağır yaralı olan 200 kadar kişinin tedavisine devam ediliyor. Maç kavgasının adeta katliama dönüşmesinden dolayı Port Said kentinde bugün iş yerleri açılmadı, bankalar işlem yapmadı. Port Said'in girişinden itibaren güvenlik noktaları oluşturan polis ve asker, kente giriş ve çıkışlarında geniş bir güvenlik prosedürü uyguluyor. Olayları belirli grupların çıkardığını savunan görgü tanıkları, güvenlik güçlerince stadyumda kullanıldığı ileri sürülen otomatik tüfek kartuşlarını gösterdiler. Olayların tanığı olduğunu ve çatışma anında stadyumda bulunduğunu ifade eden Ahmed Şevki, "Kapıları kapattılar. İnsanlar içerde bir birini öldürürken kapılar kapalıydı. Eğer Ahli taraftarlarını stadyumdan önce çıkarsalar bunlar yaşanmazdı" diye konuştu. Stadyuma çok sayıda bıçak ve tornavida sokulduğunu kaydeden bir başka Masravi taraftarı ise polisin olay çıkaran grubu üst araması yapmadan içeriye aldığını ileri sürdü. Çatışmaların meydana geldiği stadyumda inceleme yapan yetkililer zararın çok büyük olduğunu söyledi. Stadyum adeta savaş alanına dönerken, kırılan koltuklar sahada görülen bozuk para ve molotof kokteyli parçaları dikkat çekiyor.