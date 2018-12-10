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Porsuk Çayı'nda kurtarma tatbikatı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, '112 Acil Hizmetler Haftası' kapsamında Porsuk Çayı'nda, düşen kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

10 Aralık 2018 19:31

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, \'112 Acil Hizmetler Haftası\' kapsamında Porsuk Çayı\'nda, düşen kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Arifiye Mahallesi Porsuk Çayı\'ndaki tekne ve gondol iskelesinde, 112 Acil Servis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta temsili olarak, düşen cansız manken, sudan çıkarıldı, ardından ilk müdahalesi yapıldı. Çevre sakinleri de tatbikatı ilgiyle izledi. Bazı kişiler tatbikatı cep telefonlarıyla kayda aldı.
Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın, ekipler için verimli olduğunu belirtti. 

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