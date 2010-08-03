Porsche'yle kaza yaptı, arabasını bırakıp kaçtı

T24-

İstanbul'da bir hafta önce aldığı Porsche Panamera model otomobiliyle hız yapan gencin yol açtığı kazada 5 kişi yaralandı. Metin Tokaları'nın sahibi Emin Kuruoğlu'nun oğlu Erhan Kuruoğlu (27), eylül ayında piyasaya çıkacak 490 bin TL'lik 2011 model Porsche Panamera model otomobilini bir hafta önce aldı. Önceki gece E-5 Karayolu Topkapı yönünde ilerlerken araçların arasından makas yaparak giden Kuruoğlu, Mecidiyeköy'de hızla girdiği sağ şeritte Ahmet Çetin'in kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ahmet Çetin, Mehmet Bağcı, Ali Tekin, Uğur Şimşek ve Müslüm İrfan takla atan aracın içinde sıkıştı. Yoldan geçenler yaralıları dışarı çıkarırken cep telefonuyla konuşan Porsche'nin sürücüsü, başka bir araca binerek kaçtı. 27 Ağustos 2006'da İstanbul'da Formula da yarışının yapıldığı gün Erhan Kuruoğlu'nun ait Ferrari marka otomobili kullanan bir arkadaşının ters şeritte başka bir araca çarptığı ortaya çıktı.