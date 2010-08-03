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Yaşam

Porsche'yle kaza yaptı, arabasını bırakıp kaçtı

Porsche ile aşırı hız yapan Erhan Kuruoğlu önündeki araca çarpınca aracı bırakıp kayıplara karıştı

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Bir hafta önce aldığı 490 bin liralık 2011 model Porsche ile aşırı hız yapan Erhan Kuruoğlu otoyolda önündeki araca çarptı. 5 kişinin yaralanmasına yol açan Kuruoğlu plakası bile bulunmayan aracı bırakıp kayıplara karıştı
















İstanbul'da bir hafta önce aldığı Porsche Panamera model otomobiliyle hız yapan gencin yol  açtığı kazada 5 kişi yaralandı. Metin Tokaları'nın sahibi Emin Kuruoğlu'nun oğlu Erhan Kuruoğlu (27), eylül ayında piyasaya çıkacak 490 bin TL'lik 2011 model Porsche Panamera model otomobilini bir hafta önce aldı. Önceki gece E-5 Karayolu Topkapı yönünde ilerlerken araçların arasından makas yaparak giden Kuruoğlu, Mecidiyeköy'de hızla girdiği sağ şeritte Ahmet Çetin'in kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ahmet Çetin, Mehmet Bağcı, Ali Tekin, Uğur Şimşek ve Müslüm İrfan takla atan aracın içinde sıkıştı. Yoldan geçenler yaralıları dışarı çıkarırken cep telefonuyla konuşan Porsche'nin sürücüsü, başka bir araca binerek kaçtı. 27 Ağustos 2006'da İstanbul'da Formula da yarışının yapıldığı gün Erhan Kuruoğlu'nun ait Ferrari marka otomobili kullanan bir arkadaşının ters şeritte başka bir araca çarptığı ortaya çıktı.




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