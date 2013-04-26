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Porsche'nin yeni yüzü Maria Sharapova oldu

Tenis kortlarının yıldızı Maria Sharapova, artık Porsche için gülümseyecek

26 Nisan 2013 10:36

Alman lüks otomobil üreticisi, yeni marka yüzü olarak kortların güzel ve yetenekli ismi Maria Sharapova'yı seçti.

Tenis kortlarının yıldızı Maria Sharapova, artık Porsche için gülümseyecek. Bu sene tasarım stüdyosunun kırkıncı ve 911 efsanesinin ellinci yıldönümünü kutlayan Porsche, önümüzdeki üç sene için, yeni marka yüzü olarak Maria Sharapova ile anlaştı.

Porsche CEO'su Matthias Mueller "Maria Sharapova maksimum performansı, zarafet ve güçle birleştirebilen, sıradışı bir sporcu. Bunlar bizim spor otomobillerimizde bir araya getirdiğimiz özellikler." açıklamasını yaptı. Mueller, "Onun tarzı, karizması ve karakteri aynı Porsche'ninki gibi. Ayrıca Maria Sharapova dünya çapında tanınan ve saygı duyulan biri."

GQ.com.tr'nin haberine göre, otomobil üreticilerinin sektöre çok da yakın olmayan isimlerle marka anlaşmaları yapması bir gelenek haline dönüşüyor. En son Jaguar, Lana Del Rey'i marka yüzü olarak seçmişti.

Maria Sharapova, daha önce üç yıl boyunca Land Rover ile çalışmıştı.

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