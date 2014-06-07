Poroşenko’nun hedefi AB



Ukrayna'nın Avrupa yanlısı yeni Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yemin töreni sırasında yaptığı konuşmada, amacının ülkesini olabildiğince kısa bir süre içinde AB'ye taşımak olduğunu söyledi. Poroşenko, “Yeni ve modern bir Ukrayna inşa etmenin vakti geldi” dedi. Poroşenko'nun anma töreninde, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompoy da katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetli olmadığı törende Rusya, diplomatik düzeyde temsil edildi. Petro Poroşenko, 25 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 54,7'sini alarak devlet başkanı seçilmişti.

‘Çikolata Kralı' olarak bilinen eski işadamı Petro Poroşenko, konuşmasında hiç kimsenin Ukrayna'nın AB yolunu engellemeye hakkı olmadığını dile getirdi. Yeni Devlet Başkanı aynı zamanda, ülkesinin birliğini için çalışacağını, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ı ise hala Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Kanlı çatışmaların devam ettiği ülkenin doğusuna gideceğini ve Donesk bölgesinde bir barış planı sunacağını belirten Poroşenko, ayrılıkçıların federasyon teklifini ise kesinlikle kabul etmediğinin altını çizdi. Poroşenko, yakın bir tarihte genel seçim yapılacağının sözünü de verdi.

Eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yoğun protestolar sonucu devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Ukrayna yönetimi, 2004 yılındaki anayasayı yeniden yürürlüğe koymuştu. Söz konusu anayasa, devlet başkanının yetkilerini belirgin bir biçimde kısıtlıyor.