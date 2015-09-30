Poroşenko'dan Putin'e ağır suçlamalar



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, salı günü BM Genel Kurulu’nda 23 dakika konuştu. Proşenko bu sürenin tamamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yüklendi ve ardı ardına ağır suçlamalarda bulundu.

Poroşenko, yaptığı konuşmada Putin’in radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e karşı uluslararası bir koalisyon kurulması yönünde sarf ettiği "uzlaşmacı" sözlerine kanmak konusunda tüm dünya ülkelerini uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı, "Kendi kapısının önündeki terörü desteklerken, nasıl terörle mücadele koalisyonu kurmak talebinde bulunulabilir?" diye çıkıştı.

"Veto hakkını kötüye kullandı"

Putin, BM Genel Kururlu’nda pazartesi günü yaptığı konuşmada Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin "iç savaş" nitelemesinde bulunmuştu. Poroşenko’nun değerlendirmesi ise farklı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı, "Burada bir iç savaştan veya iç çatışmadan bahsetmiyoruz" dedi ve Rusya’nın saldırgan, insan haklarını ihlal eden ve terörü destekleyen bir ülke olduğunu öne sürdü.

Poroşenko, "BM kurucu üyesi olan Rusya’nın Güvenlik Konseyi’ndeki veto hakkını insan öldürme ruhsatı olarak suistimal etmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Ukrayna’nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda 8 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Batı, Rusya'yı Kırım'ı ilhak ederek devletler hukukuna aykırı davranmakla ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara silah yardımı yapmakla suçluyor. ABD ve AB, Rusya’ya yönelik hükümet yetkilileri ve işletmeleri kapsayan yaptırımlar uyguluyor.