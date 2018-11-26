Poroşenko askeri kabineyi topladı, NATO ve AB'yi Rusya'yı kınamaya çağırdı 

Sonat Kerem / Kiev, 26 Kasım (DHA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın Ukrayna savaş gemisini vurduğu iddiası nedeniyle askeri kabineyi acil olarak topladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kerç Boğazı’nda Ukrayna ve Rus gemileri arasındaki gerginliğin ardından askeri kabineyi topladı. Poroşenko, NATO ve AB yetkililerine gönderdiği mesajda, “Rusya’nın Ukrayna savaş gemilerine karşı son eylemlerini, Azak Denizi ve Kerç Boğazı kara sularında gerginliği tırmandırmaya yönelik bilinçli saldırı olarak değerlendiriyoruz. Rusya’nın saldırgan tavrının uluslararası toplum tarafından kararlılıkla kınanması ve sert şekilde karşılık bulması gerekiyor” dedi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Kerç Boğazı’ndan geçişler sırasında Ukrayna gemilerine Rusya tarafından ateş açıldığı ve iki mürettebatın yaralandığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Rusya özel kuvvetleri tarafından Ukrayna’nın üç savaş gemisine el konulduğunu, Ukraynalı askerlerin gemilerde mahsur kaldığı belirtildi.