Pornoyu eleştiren kitaba soruşturma

T24- Chuck Palahniuk'un Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Ölüm Pornosu kitabı hakkında müstehcen öğeler taşıdığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.



İstanbul Basın Savcılığı Chuck Palahniuk'un Ölüm Pornosu adıyla Ayrıntı Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilen kitabı Snuff hakkında soruşturma başlattı. Bilirkişi olarak atanan Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun hazırladığı sekiz sayfalık bilirkişi raporuyla Ayrıntı Yayınları, soruşturma hakkında bilgilendirildi.

Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun bilirkişi raporunda şöyle deniyor: "İncelenen ve değerlendirilen Ölüm Pornosu isimli kitapta yer alan yazıların halkın ar ve duygularını incittiği, cinsi arzuları istismar eder nitelikte olduğu, Türk Ceza Kanunu'nun 226.Maddesini ihlal ettiği, dolayısıyla müstehcen bulunduğu, kitabın süresiz yayın olması nedeniyle 1117 sayılı kanuna 3445 sayılı yasa ile ilave edilen Ek-2. Madde kapsamına girmediği oybirliği ile mütalaa edilmiştir."

Ayrıntı Yayınları'nın Facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle sürüyor;

"Ölüm Pornosu'nun (Snuff) yazarı Chuck Palahniuk'un bütün kitapları dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Neredeyse bütün kitaplarının film hakları alınmış olup, birçoğu zaten başarıyla sinemaya da uyarlanmıştır. Dövüş Kulübü'nü duymayan yoktur. Ayrıca yazar eleştirmenler tarafından 'çağımızın en büyük yüz yazarı' arasında gösterilmektedir.

Başta Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Çekçe olmak üzere dünyanın belli başlı dillerine çevrilmiş ve onlarca ülkede yayımlanmış, Türkiye'de ise Ayrıntı Yayınları'ndan yaklaşık iki ay kadar önce yayımlanan Ölüm Pornosu, Chuck Palahniuk'un diğer romanları gibi okur tarafından hemen benimsenmiş ve kısa sürede iki baskı yapmıştır. Kitap ayrıca yayımlandığı ülkelerde de hemen dikkati çekmiş ve hakkında oldukça fazla değerlendirme yazıları çıkmıştır.

Ancak bu kitapla ilgili sizlere üzüntüyle duyurmak zorunda olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız: İstanbul Basın Savcılığı'nın Ayrıntı Yayınlarına gönderdiği yazı ve ilişiğindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu imzalı sekiz sayfalık bilir kişi raporuyla kitap ve yayınevi hakkında bir soruşturma yapıldığını ve yayınevi sorumlusuyla çevirmeninin ifadesine başvurulacağını duyuruyor.

Ayrıntı Yayınları Genel Müdürü Hasan Basri Çıplak açılan soruşturma kapsamında dün basın savcısına ifade verdi.

Hasan Basri Çıplak ifadesinde, Palahniuk'un dünyanın önemli edebiyatçılarından biri olduğunu, dava konusu olan kitabın içeriğinin de iddia edilenin aksine, kadın vücudunun metalaştırılmasına karşı şiddetli bir eleştiri içerdiğini belirtti. Çıplak, Ölüm Pornosu'un her anlamıyla edebi bir eser olduğunu savundu."

Geçtiğimiz ay, William S. Burroughs'un Yumuşak Makine kitabını basan yayınevi Sel Yayıncılık'a açılan soruşturmayla yeniden gündeme gelen T.C. Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitap için "konu bütünlüğü", "anlatım bütünlüğüne riayet" gibi kitabın yazılış amacıyla alakasız arayışlar içerisine girmiş, dahası "tarihi mitolojik unsurların yaşam tarzlarından örnekler vererek kişisel ve objektif olmayan gerçek dışı yorumlarda bulunmak" ve "argo ve amiyane tabirlerle kopuk anlatım tarzının benimsenmesi" ni suç kapsamında değerlendirmişti.