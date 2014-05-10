Pornoya feminist yaklaşım

Daniel Nasaw

BBC, Toronto

Kanada'nın Toronto şehrinde, saat gece yarısından sonra 1.00. Bir otel odasındayız. Üç porno yıldızı, biraz sonra çekecekleri porno film için soyunarak bir koreografi hazırlıyorlar.

Performansta bir erkek, bir kadın, bir trans birey yer alacak ve cinsel ihtimaller dünyasına bir kapı açacaklar.

26 yaşındaki trans porno yıldızı James Darling "Peki ne yapacağız" diye soruyor, diğer iki porno oyuncusu Wolf Hudson ve Zahra Stardust'a.

Bunun üzerine üç oyuncu, sahne kostümlerini, neleri yapıp neleri yapmayacaklarını konuşmaya başlıyor. Cinsel konuşmayı öylesine açık ve ayrıntılı yapıyorlar ki, olduğum yerde utanıp sıkılıyorum ve başımı eğip defterime bakmaya başlıyorum.

Bu sırada çekim ekibinden Kitty Stryker ve Courtney Trouble, ışıkları ve kameraları çekime hazırlıyor.

O kadar mantıksız bir senaryoda anlaşıyorlar ki, bir parodiyi andırıyor. Senaryoya göre bir kadın, sadece sevgilisi olması için erkek bir fahişe kiralıyor. Kameralar, erkek fahişeyi bir defa gösteriyorlar. Sonraki sahnede ise erkek fahişeyi çıplak görüyoruz.

90 dakika sonra çekimler bitiyor. Oyuncular performanslarından çok memnun görünüyorlar. Erkek oyuncu Wolf Hudson, ilk defa bir kadın ve bir transla üçlü cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor.

Feminist pornocular

Ziyaret ettiğim bu kişiler, 250'den fazla porno endüstrisi çalışanının dahil olduğu bir feminist pornocular grubu. Grup, Toronto'da geçen ay "uluslararası feminist porno buluşması" gerçekleştirmiş. Gruba üye olanlar arasında porno oyuncuları, porno film yapımcıları, hayranları ve hatta akademisyenler var.

Toronto Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, feminist pornocular bugüne kadar elde ettikleri başarıları kutladılar. Ardından ise yine üniversitede yapılan bir konferansta, feminist pornonun ne anlama geldiğini tartıştılar.

Feminist Porno Ödülleri, Toronto'da erotik ürünler satan bir mağaza sahibi olan Carlyle Jensen tarafından başlatılmış. Jensen, müşterilerinin sıradan ürünleri sahte, robotik ve duygusal olarak eksik bulduğunu fark etmesi üzerine bu işe girişmiş. Müşterileri, her ürünün birbirine benzediğini ve hatta kadınları küçümsediğini düşünüyormuş.

Daha fazla feminist porno film alıp satmaya başlayan Jensen daha sonra bu tür işlere ilgiyi artırmak için 2006 yılında ödül törenini başlatmış.

'Çekimleri, yöntemleri kendileri şekillendiriyor'

Son yıllarda feminist porno yapımcıları ve oyuncuları, kadınları aşağılamayan, tersine güçlendiren porno filmler çekme konusunda anlaştılar. Feminist pornocular, sıradan erkeklerin fantezilerini süsleyen bir kadın tipinden ziyade, özgün bir kadın cinselliğine yer verdiklerini belirtiyorlar.

Bunun yanı sıra, çekim sırasında seks yaparken kendilerinden bir şeyler katmaya dikkat eden oyuncular, böylelikle izleyenleri kendilerini tatmin etme konusunda cesaretlendirdiklerini de söylüyorlar.

Avusturalyalı doktora öğrencisi Stardust, çekimlerin oyuncular tarafından şekillendirildiğini ifade ediyor:

"Çekim sırasında nasıl bir korunma yöntemi kullanılacağı oyunculara kalmış, prezervatif mi eldiven mi kullanılacak, hangi şekilde bir cinsel aktivite gerçekleşecek, bunlara kendileri karar veriyor. Ayrıca onlara eşlik edecek oyuncuları da seçebiliyorlar."

Erkeğin cinsel doyuma ulaşması, kadının erkeğe zevk veren bir seks objesi rolünde olması, "erkek gözüyle" bakılan kameranın sürekli kadın vücudu üzerinde gidip gelmesi, pornonun yaygın estetiği olarak görülüyor. Feminist porno, bu estetiği de değiştiriyor.

Feminist Porno Konferansı'nın düzenleyicisi Tristan Taormino, feminist pornoda çok daha fazla insan vücudu ve insan yüzü görüldüğünü belirtiyor. Taormino, "İzlerken, bir kişinin diğerine veya bir cinsin diğerine baskın olduğu hissi de çok daha az" diyor.

'Feminizmle aynı amaçlara hizmet ediyor'

"Blue Artichoke" film şirketinin kurucusu Jennifer Lyon Bell, feminist pornonun temel amacının feminizmin temel amaçlarıyla bağdaştığı fikrinde:

"Kadının özgürleşmesindeki en önemli kısımlardan biri de, kadının cinsel olarak özgürleşmesi."

"Bu filmler, kadının zevk aldığını olduğunu gösteren feminist girişimler. Tam da bu nedenle feministler."

Bu alanda çalışanlar, feminist pornonun siyasi olduğunu, bu filmlerde erkek, kadın, trans, eşcinsel, heteroseksüel, engelli, şişman ve farklı ırk ve etnisitelerden insanlar yer aldığını belirtiyorlar.

Trans bir birey olan Carey Gray, bu yelpazeyi şöyle özetliyor:

"Orada, alternatif bir cinsel hayata sahip olan kişiler, kendi cinselliklerini keşfedebilirler. Örneğin benim performansımı izleyen bir trans birey, kendi vücudunu onaylanmış hissedebilir."

Yarı İranlı, yarı Tunuslu porno yıldızı Arabelle Raphael de anaakım porno yapımcılarının kendisini, etknik kökenlerinden ötürü 'egzotik ve göbek dansı yapan bir fetişizm objesine' indirgemelerinden şikâyet ediyor. Raphael, feminist porno yapımcılarının ise 'kendisi olmasına' izin verdiklerini söylüyor. Feminist pornoda istemediği şeylere rahatça hayır diyebildiğini belirten porno yıldızı, "Bir daha benimle çalışmak istemezler diye korkmama gerek kalmıyor" diyor.

41 yaşındaki HM Anderson, iki çocuk annesi. Anderson, feminist pornoya duyduğu ilgiyi bir zevk meselesi olarak tanımlıyor.

"Popüler ve yaygın olan pornoyu çok sıkıcı buluyorum. Artık çok eskidi. Olur da denk gelirsem 'Bir kadının yatakta gerçekten bunları yaptığını düşünmüyorsunuz, değil mi?' diye düşünüyorum."

BBCTürkçe