-PORNOGRAFİK FOTOĞRAFLAR BULUNDURAN RAHİBE HAPİS CEZASI BERLİN (A.A) - 16.05.2011 - Almanya'da 50 yaşındaki bir Katolik rahip, bilgisayarında pornografik fotoğraflar bulundurmak suçundan Bitterfeld-Wolfen Sulh Mahkemesi tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rahibin cezası tecil edildi. Bitterfeld kentinde yaşayan rahibin, kendisine verilen cezayı kabul ettiği ve temyize gitmeyeceği bildirildi. Rahibe ait 2 bilgisayarda 2010 yılının Aralık ayında yaklaşık 250 pornografik fotoğraf bulunduğu ve fotoğraflarda gençlere yönelik cinsel tacizlerin gösterildiği belirtildi. Sözkonusu rahibin, hakkındaki suçlamalardan dolayı daha önce Magdeburg Piskoposluğu tarafından görevinden alınmış olduğu kaydedildi.