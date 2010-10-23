Pornografi mi müstehcenlik mi?

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Gazeteport'un yayımladığı haber şöyle:





Yeni RTÜK yasasında "Pornografi" yerine "Müstehcenlik" kelimesinin kullanılması, tartışma yarattı. CHP milletvekilleri "Bikinili bir kızı da müstehcen bulanlar var. Bu yasa Fashion TV’yi bile kapatır" dediler.



Yeni RTÜK yasa tasarısında "Pornografi" yerine "Müstehcenlik" kelimesinin kullanılması, tartışma yarattı. CHP milletvekilleri "Bikinili bir kadının görüntülerini de müstehcen bulanlar var. Bu yasa Fashion TV’yi bile kapatır" dediler.



TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanan yeni RTÜK yasa tasarısı konusunda "Pornografi mi olsun, müstehcen mi?" tartışması yapıldı. CHP Mersin milletvekili İsa Gök, tasarıda, yayınların müstehcen olamayacağı hükmünün getirildiğini hatırlattı ve "Müstehcenlik yerine pornografi kelimesi kullanılmalıdır. Bikinili kızlar var diye Fashion TV ve tatil kanallarını da kapatacaksınız" dedi. Gök, tasarıya "Cinsel tercihi aşağılayan yayınların yapılamayacağı" hükmünün de eklenmesini istedi. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ise "Ben o işlere girmiyorum" dedi.



Bütün dünyada pornografi



RTÜK üyesi Hülya Alp de, yayın ilkeler konusunda bütün dünyada "Pornografi" kelimesinin kullanıldığını belirterek şunları söyledi:



Yasa ile (Müstehcenlik içeren programlara yer verilmemelidir) hükmü getirilmektedir. Avrupa sınır ötesi TV sözleşmesi ve AB Görsel medya yönergesinin temel ögelerinden biri pornografidir. Pornografi yerine kavram karmaşası yaratacak biçimde müstehcenlik sözcüğünün kullanılması, izleyici kitlesi ve sektör açısından uygun değildir. Pornografi yerine müstehcenlik kavramı, sanata karşı sansürcülüğü getirir. Müstehcenlik kültürden kültüre, hatta kişiden kişiye değişen soyut bir kavramdır. Müstehcenlik kavramının seçilmesi düşündürücü ve endişe vericidir."

