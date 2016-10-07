T24 LogoT24 Logo
Dünya

Porno yıldızının başı komşularıyla belada

Alman porno yıldızı, evinde internet görüşmeleri yapmasını yasaklayan yerel yetkililere savaş açtı

Fotoğraf: Arşiv

07 Ekim 2016 23:29

Almanya’nın en çok tanınan online porno yıldızlarından bri olan Natalie Hot’ın başı komşularıyla derde girdi. 24 yaşındaki oyuncu, evinde erotik internet görüşmeleri yapmasını yasaklayan yerel yetkililere savaş açtı.

Komşularının şikayetinin idari mahkemede haklı bulunmasının ardından evinden ayrılmak ya da oldukça pahalı ve uzun bir yasal süreçle karara itiraz etmek seçenekleriyle karşı karşıya kalan Hot, çevresindeki kadınların kendisini kıskandığını iddia etti.

Kadınların daha genç olduğu ve seks endüstrisinde çalışarak yüksek standartlarda geçimini sağladığı için kendisini kıskandıklarını savunan Hot, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bavyeralılar birinin bu sektörde çalışmasının ne demek olduğunu anlamıyorlar” dedi.

Bavyera’ya olan inancını yitirdiğini ifade eden genç yıldız, “Seks endüstrisinde çalışan birçok kişi ev sahipleriyle, akrabalarıyla ya da komşularıyla sorun yaşıyor. Bu mücadeleye onlar için de devam ediyorum” diye konuştu.

 

ETİKETLER

pornoyıldızıalmanyaNatalie Hot

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24