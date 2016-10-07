Porno yıldızının başı komşularıyla belada

Almanya’nın en çok tanınan online porno yıldızlarından bri olan Natalie Hot’ın başı komşularıyla derde girdi. 24 yaşındaki oyuncu, evinde erotik internet görüşmeleri yapmasını yasaklayan yerel yetkililere savaş açtı.

Komşularının şikayetinin idari mahkemede haklı bulunmasının ardından evinden ayrılmak ya da oldukça pahalı ve uzun bir yasal süreçle karara itiraz etmek seçenekleriyle karşı karşıya kalan Hot, çevresindeki kadınların kendisini kıskandığını iddia etti.

Kadınların daha genç olduğu ve seks endüstrisinde çalışarak yüksek standartlarda geçimini sağladığı için kendisini kıskandıklarını savunan Hot, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bavyeralılar birinin bu sektörde çalışmasının ne demek olduğunu anlamıyorlar” dedi.

Bavyera’ya olan inancını yitirdiğini ifade eden genç yıldız, “Seks endüstrisinde çalışan birçok kişi ev sahipleriyle, akrabalarıyla ya da komşularıyla sorun yaşıyor. Bu mücadeleye onlar için de devam ediyorum” diye konuştu.