Porno yıldızı Ron Jeremy hakkında 7 yeni cinsel saldırı ve tecavüz suçlaması: 330 yıla kadar hapis cezası alabilir

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Porno yıldızı Ron Jeremy'ye 7 yeni tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması yöneltildi.

Yeni suçlamalarla birlikte toplamda Jeremy'yi cinsel saldırı ve tecavüz ile suçlayanların sayısı 23'e yükseldi.

67 yaşındaki Jeremy'yi ilk olarak haziran ayında 3 kadın cinsel saldırı ve bir kadın da tecavüz ile suçlamıştı. Suçlamaların ardından Jeremy tarafından saldırıya uğradığını söyleyen başka kadınlar da yasal süreç başlattı.

Yeni suçlamalar 17 yıllık bir süreci kapsıyor. Bölge savcılığından yapılan açıklamada Jeremy'yi cinsel saldırı ve tecavüzle suçlayanların yaşlarının olay zamanında 15 ile 54 arasında değiştiği belirtildi.

Jeremy'ye şu anda 11'i tecavüz olmak üzere 35 suçlama yöneltiliyor. Porno film oyuncusu hepsinden suçlu bulunursa 330 yıla kadar hapis cezası alabilir.