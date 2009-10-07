Porno sektörü kan ağlıyor

Dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz, ‘porno’ sektörünü de vurdu. ABD’nin New Jersey eyaletindeki Expo Center fuar merkezinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen EXXXOTICA Expo porno sektörü fuarına katılan firma sayısı ile toptan alıcı sayısında, geçtiğimiz yıllara oranla rekor düşüş yaşandı.

Porno sektörünün önde gelen üretici firmaları, küresel ekonomik krizin kendi sektörlerini de vurduğunu belirterek, “İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda, yasal yükümlülükler ve bedava porno sitelerinin sektöre darbe vurduğunu belirterek porno sektöründe yaşanan tüm olumsuzluklara bir de küresel ekonomik kriz etki edince, sektörde büyük bir düşüş, Porno sektörünün tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya kaldığını söylediler.

Porno yıldızlarının fuara katılması da yetmedi

Porno dünyasının tanınan yıldızları,Tera Patrick, Ron Jeremy, Jenna Haze, Gina Lynn, Teagan Presley, Eva Angelina, Bree Olson, Kayden Kross, Joanna Angel, Angelina Armani, Moxxie Maddron, Lisa Sparxxx, Olivia O’Lovely, Nyomi Banxxx, Travis Knight, Victoria Zdrok, Prinzess, Sasha Hollander, Jessica Bangkok, Alyssa Reece, Daniela Victoria, Savanna Samson, Monique Alexander, Meggan Mallone’ın da çeşitli etkinlik ve showlarla katıldığı fuara olan alıcı ilgisizliği katılımcı firmaları adeta şoke etti.

Porno sektörünün önde gelen üretici firmaları, küresel ekonomik krizin kendi sektörlerini de vurduğunu belirterek, "İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda, yasal yükümlülükler ve bedava porno sitelerinin sektöre darbe vurduğunu" ifade ettiler. Porno sektöründe yaşanan tüm olumsuzluklara bir de küresel ekonomik kriz etki edince, sektörde büyük bir düşüş, Porno sektörünün tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya kaldığını söylediler.

Ekonomik durgunluğun porno sektöründe başta basılı yayınları vurduğunu kaydeden porno firmaları yetkilileri, "Bir çok dergi artık basılmıyor, ekonomik kriz yüzünden iadelerin artması sektörde önde gelen dergilerde bile tiraj kaybına neden oldu, orta tiraj satışlarına sahip bir çok dergi de ekonomik krizle mücadele edemeyince yayınlarını sona erdirdiler. DVD satışları ise çok düştü ve porno sektörü tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya kaldı"şeklinde görüş bildirdiler.

Porno sektörünün önde gelen yayıncı firmalarından biri olan Magna Publishing şirketinin editor, Dan Adams, ise sektörde yaşanan ekonomik krizin bütün firmalar tarafından hissedildiğini belirterek, “Porno yayıncılığı tamamen dibe vurdu” dedi. Sektörde çalışan porno sektörü çalışanları ise , “Günde 1000-1500 dolar arasında bir gelirimiz vardı ancak sektör krize girip, çekilen porno film sayısında azalma meydana gelince kazandığımız paraları artık kazanamıyoruz şeklinde görüş bildirdiler.”