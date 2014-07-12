T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Porno sektörü kadın seyircilerin ihtiyaçlarına cevap veremiyor'

Porno sektörünün erkek izleyicinin isteklerini ön planda tuttuğuna inanan feminist porno akımı, sektöre kadın erkek eşitliği getirmek istiyor

12 Temmuz 2014 15:03

Annie Sprinkle’ın hayatı 1971 yılında 18 yaşındayken porno film yönetmeni Gerard Damiano’yla tanışmasıyla değişti.

Sprinkle, porno film gösterimi yapan bir sinema salonunda satış elemanı olarak çalıştığı sırada sinema salonu polis tarafından basılıyor. Mahkemede tanık olarak ifadesine başvurulan Sprinkle, burada filmin yönetmeniyle tanışıp onunla New York’a yerleşiyor.

Aşk yaşadığı yönetmen sayesinde sektöre ilk adımını atan Sprinkle, bugüne kadar 150 porno filmde rol aldı.

Dina Rickman’ın Independent’ta yer alan haberine göre, Feminist pornonun ilk kurucularından biri olan Sprinkle, aynı zamanda doktora derecesine sahip ilk porno yıldızı.

Porno sektörünün erkek egemen bir dünya olduğunu ve erkek izleyicilerin ihtiyaçlarını gözettiğine dikkat çeken Sprinkle, Feminist porno ile kadınların da ihtiyaçlarının göz önünde tutulduğunu dile getirdi.

Heteroseksüel, eşcinsel ve trans ilişkiyi konu alan filmleri birbirinden ayırmayan Sprinkle’a göre, porno filmlerde asıl önemli olan nokta, izleyiciye eşit yaklaşabilmek ve film ile izleyen arasında bir bağ oluşturabilmek.

ETİKETLER

porno sektörüeşitlikkadınerkekfeminizm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24