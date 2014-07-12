'Porno sektörü kadın seyircilerin ihtiyaçlarına cevap veremiyor'

Annie Sprinkle’ın hayatı 1971 yılında 18 yaşındayken porno film yönetmeni Gerard Damiano’yla tanışmasıyla değişti.

Sprinkle, porno film gösterimi yapan bir sinema salonunda satış elemanı olarak çalıştığı sırada sinema salonu polis tarafından basılıyor. Mahkemede tanık olarak ifadesine başvurulan Sprinkle, burada filmin yönetmeniyle tanışıp onunla New York’a yerleşiyor.

Aşk yaşadığı yönetmen sayesinde sektöre ilk adımını atan Sprinkle, bugüne kadar 150 porno filmde rol aldı.

Dina Rickman’ın Independent’ta yer alan haberine göre, Feminist pornonun ilk kurucularından biri olan Sprinkle, aynı zamanda doktora derecesine sahip ilk porno yıldızı.

Porno sektörünün erkek egemen bir dünya olduğunu ve erkek izleyicilerin ihtiyaçlarını gözettiğine dikkat çeken Sprinkle, Feminist porno ile kadınların da ihtiyaçlarının göz önünde tutulduğunu dile getirdi.

Heteroseksüel, eşcinsel ve trans ilişkiyi konu alan filmleri birbirinden ayırmayan Sprinkle’a göre, porno filmlerde asıl önemli olan nokta, izleyiciye eşit yaklaşabilmek ve film ile izleyen arasında bir bağ oluşturabilmek.