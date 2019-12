Porno sektörü ABD Kongresi’nden yardım istiyor

Bankalar ve üç büyük otomotiv firmasına yardım elini uzatan ABD hükümetinden, şimdi de porno sektörünün imdadına yetişmesi isteniyor.



ABD’deki pornografi sektörünün önde gelen iki temsilcisi, Kongreden kendilerine 5 milyar dolar yardım aktarmalarını istedi. “Hustler” dergisinin yayımcısı Larry Flynt ve “Girls Gone Wild” video dizilerinin yaratıcısı Joe Francis, pornografi sektörünün ABD ekonomisine yılda 13 milyar dolar girdi sağladığını ve kendilerine yardım edilmesi gerektiğini söyledi.



‘Cinsel iştahı açmak için…’



Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların cinselliğe ilgilerinin azaldığını belirten Larry Flynt, Kongreye “Amerikan halkının cinsel iştahını yeniden açmak için” bir an önce harekete geçmeleri çağrısı yaptı.



Flynt’le ortak bir açıklama kaleme alan Joe Francis de, Kongrenin ABD’nin en önemli iş kollarına yardım etmeye istekli olduğunun görüldüğünü, pornografi sektörünün de aynı şekilde değerlendirilmeyi hak ettiğini savundu.



Satışlar yüzde 22 düştü



Francis, pornografik malzemeler içeren DVD satışlarının 2008 yılında yüzde 22 oranında düştüğünü belirtti.



Flynt ve Francis, ekonomik durgunluğun sektör üzerinde soğuk duş etkisi yaptığını savundu.

Pornografi sektörünün çökmesinin bir risk yaratmayacağını itiraf eden Flynt ve Francis, buna karşın işi şansa bırakmanın da yanlış olacağını dile getirdi.



Larry Flynt, geçmişte de çok sayıda tartışmalarla ismini gündemde tutmayı başarmış bir isim... On yıl önce Bill Clinton’ın azli gündemdeyken, diğer siyasetçilerin evlilik dışı ilişkilerini açıklama tehdidinde bulunmuştu.