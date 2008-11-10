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Yaşam

Porno operasyonunda polisler de gözaltında

İstanbul'da porno içerikli CD'leri çoğaltarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla 6'sı polis 8 kamu çalışanının aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına

10 Kasım 2008 02:00

İstanbul'da porno içerikli CD'leri çoğaltarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro  Amirliği ekipleri, korsan ve porno içerikli CD satışlarına yönelik Nisan ayında düzenlenen "Yarasa" operasyonu kapsamında gözaltına alınan Davut D'nin, tekrar porno içerikli CD satışı yaptığını belirledi.
Bunun üzerine, Davut D'ye ait olduğu belirtilen Aksaray'daki elektronik malzemeler satan iş yeri ile yanındaki 2 depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, Davut D'nin de aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Gözaltına alınan bu kişilerin, CD'lerin satışıyla ilgilerinin olmadığını söyledikleri belirtildi.
Polis yetkilileri, 6'sı polis 8 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 32 kişinin gözaltına alındığı "Yarasa" operasyonunda yakalanan Davut D'nin, tutuklu kaldığı cezaevinden Ağustosta çıktığını ve Aksaray'daki söz konusu yerlerde aynı işi sürdürdüğünü kaydetti.
Operasyonda yaklaşık 1000 adet porno içerikli CD ele geçirildiğini belirten yetkililer, CD'lerin içinde işkence ve tecavüz gibi sahnelerin de yer aldığı görüntüler bulunduğunu ifade etti.
Davut D. ve diğer kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Adliyesi'ne sevk edildi.

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