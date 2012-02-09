'Porno izleyen' bakanlar istifa etti

T24 -

Karnataka eyaleti meclisinde çekilen görüntülerde Laxman Savadi adlı bakan, bir cep telefonunda porno klip izleyip, bir diğer kabine üyesi CC Patil'e gösterirken görülüyor. Telefonun sahibi olduğu belirtilen bir diğer bakan Krishna Palenmar da istifa etti. İki bakan porno izlediklerini reddetti ve iktidar partisi BJP'nin zor duruma düşmemesi için istifa kararı aldıklarını söyledi.Dün akşam haber kanallarında yayımlanan görüntüler öfkeyle karşılandı ve muhalefet partileri bakanların istifasını talep etti. Savadi, "Partimin zor duruma düşmesini önlemek için istifa etti. Üçümüz de masumiyetimizi kanıtlayacağız" dedi.Bakanların görüntüleri, eyalet meclisindeki bir oturum sırasında, gazetecilere ayrılan bölümde yer alan kameralar tarafından çekildi. Kayıtta İşbirliği Bakanı Savadi, cep telefonunda bir klip izlerken, daha sonra da klibi Kadın ve Çocuk Gelişiminden Sorumlu Bakan Patil'e gösterirken görülüyor.Savadi dün gazetecilere yaptğı açıklamada, "Neden istifa edeyim ki. İzlediğim klipte bir kadının dört kişi tarafından tecavüze uğradığı görüntüler vardı. Poron değildi" demişti.Laxman Savadi görüntüleri, geçtiğimiz günlerde eyalette yapılan bir partinin kötü etkileriyle ilgili olarak mecliste yapılan tartışmaya hazırlanmak için izlediğini savundu.Limanlar ve Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Palemar ise, soruşturma sonucu masumiyetinin kanıtlanacağını belirtti.Olayın, iktidardaki BJP için büyük bir sıkıntı olduğu kaydediliyor. Eyalet hükümeti, daha önce de yolsuzluk skandallarıyla sarsılmış ve eski Eyalet Başbakanı BS Yeddyura istifa etmişti.