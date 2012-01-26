Porno filmlere prezervatif zorunluluğu

T24 - ABD'nin Los Angeles kentinde porno film oyuncularının çekimlerde prezervatif kullanmaları zorunluluğu getirildi.



Los Angeles belediye başkanı Antonio Villaraigosa'nın imzasıyla yayımlanan yasa, sağlık hizmeti veren çevrelerde memnunlukla karşılandıysa da, porno film endüstrisinin öde gelen isimleri yeni kurallar yüzünden Los Angeles'i terketmek ya da kentin hemen dışına çıkmak durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.



Kentteki San Fernando vadisi, milyarlarca dolarlık Amerikan porno film endüstrisinin kalbi olarak kabul ediliyor. ABD'de çekilen tüm porno filmlerin yüzde 90'ının Los Angeles'te çevrildiği tahmin ediliyor.



Yeni yasanın nasıl uygulanabileceği henüz belirgin değil. Kent belediye meclisi, güvenlik birimleri ve yargı makamlarıyla yasanın nasıl uygulamaya sokulabileceğini araştırıyor. Merkezi Los Angeles'te olan Aids Healthcare Foundation, çıkarılan yasayı memnunlukla karşıladı ve porno filmlerde rol alan oyuncuların HIV virüsü ve cinsel ilişki yoluyla bulaşan diğer hastalıklardan korunmasının önem taşıdığını vurguladı. Porno filmlerde prezervatif kullanılması zorunluluğunun getirilmesi için altı yıldır kampanya yürüten vakıf, şimdi ABD'nin başka yerlerinde de benzer uygulamanın zorunlu kılınmasına çalışacaklarını kaydetti.



"Los Angeles kenti, oyuncular açısından doğru olanı yaptı." diyen vakıf başkanı Michael Weinstein, Los Angeles'ten ayrılmayı düşünen porno film yapımcılarının yerleşecekleri yeni yerleri gözlem altına alacaklarını söyledi.



Porno film sektörünün önde gelen yapımcılarıysa, prezervatif kullanılan filmlerin diğerleri kadar rağbet görmediğini ve bazı oyuncuların prezervatif kullanmayı tercih etmediğini belirtiyor. Geçen yıl bir porno film oyuncusunun HIV pozitif çıkması üzerine, tüm ülkedeki porno film yapımları bir süre için askıya alınmıştı.





