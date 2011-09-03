Porno filmler, erkeklerde performans endişesi yaratıyor

T24 - Avrupa Cinsel Sağlık Birliği (ESDA) Başkanı İrem Hattat, Cinsel Sağlık Danışma Merkezi'ne gelen başvuran erkeklerin internette satılan, cinsel performansı arttırdığı ve aynı zamanda sertleşme sorununu tedavi ettiği öne sürülen ilaçlar ve cinsel isteksizlik; kadınların ise vajinismus,hamilelikte cinsel yaşam ve cinsel isteksizlikle ilgili sorular yönelttikleri belirtildi.



Hattat, Aile Sağlığı Araştırma Derneği (ASAD) tarafından ESDA şemsiyesi altında 2002 yılında oluşturulan “Cinsel Sağlık Danışma Merkezi”nin 0212-282 01 01 numaralı bilgi hattına yapılan başvurulara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESDA üyesi 12 ülkedeki cinsel sağlık danışma hatlarına, ağırlıklı olarak ileri yaştakilerin başvuruda bulunduğunu, buna karşın Türk erkeklerinde cinsel sorunların genç yaşlara kaydığını söyledi.



Bilgi hattını kuruluşundan bu yana yaklaşık 196 bin kişinin aradığını, bunlardan 39 binine uzman doktorların bire bir yanıt verdiğini dile getiren Hattat, ortalama günde 77 kişinin telefon hattına danıştığını, bunlardan 15'inin birebir doktorla görüşme yaptığını anlattı.

“İnternetteki sanal bilgiler performans endişesi yaratıyor"



Bilgi hattına yapılan aramaların gündemi de yansıttığının altını çizen Hattat, şöyle devam etti:

“Aramaların yüzde 55'i 18-35 yaş grubuna, yüzde 27'si 35-45 yaş grubuna ait çok genç bir grup. Son senelerde ülkemizde internet kullanımının artması, özelikle sorulan soruları değiştirdi. İnternette takip edilen sitelerde görülen sanal bilgiler, genç erkeklerde performans endişesi yaratıyor. Daha fazla performans hedeflenen bir cinsel yaşam için yine internette satılan ürünlere ilgi çok fazla.



Artık erkeklerden gelen soruların başında özellikle internette satılan, cinsel performansı artırdığı ve aynı zamanda sertleşme sorununu tedavi ettiği öne sürülen ilaçlar ve cinsel isteksizlik geliyor. Bunları erken boşalma ve sertleşme sorununun diğer tedavileri, penis boyu ve cinsel yoldan bulaşan hastalıklar takip ediyor. Yurt dışında ise arayanların yaş ortalamaları biraz daha yüksek (ortalama 41-47) olduğundan en önemli konular sertleşme sorunu ve cinsel isteksizlik. Kadınların en çok sorduğu sorular ise vajinismus, hamilelikte cinsel yaşam ve cinsel isteksizlik.”



İrem Hattat, 2005 yılında yüzde 4 olan internette satılan performans ilaçlarına ilişkin başvuruların bu yıl yüzde 17'ye, yüzde 9 olan cinsel isteksizlik konulu başvuruların oranının ise yüzde 20'ye çıktığını bildirdi.



Hattat, başvurularda erken boşalmanın yüzde 19, sertleşme sorununun yüzde 13, penis boyu ve cinsel yoldan bulaşan hastalıkların yüzde 12'şer, andropozun ise yüzde 5 oranına sahip olduğunu ifade etti.



Bölgelere göre başvurularda da hattın kuruluşundan bu yana bir değişim yaşandığına değinen Hattat, başvurularda Marmara ve Doğu Anadolu'nun payının azaldığını, İç Anadolu ve yurt dışından yapılan aramaların payının arttığını söyledi.



2002-2005 döneminde yüzde 9 paya sahip İç Anadolu'nun payının 2010-2011 yıllarında yüzde 18'e, yüzde 4 olan yurt dışı aramaların payının ise yüzde 8'e ulaştığını anlatan Hattat, Marmara'nın oranının yüzde 20'den yüzde 15'e, Doğu Anadolu'nun oranının ise yüzde 16'dan yüzde 9'a indiğini, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun ise her iki dönemde yüzde 12-14 arasındaki oranlara sahip olduğunu kaydetti.

“Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, sigara, alkol ve strese dikkat"



ASAD Başkanı üroloji ve androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat da Cinsel Sağlık Danışma Hattı'na yapılan başvurularda genç yaştakilerin ağırlığının nedenlerine değinerek, “Hareketsiz bir yaşam süren, sağlıksız beslenen, sigara içen ve aşırı alkol tüketen, yoğun stres altındaki genç erkeklerde sertleşme sorunu sık görülüyor” dedi.



Günde 1 paket ve daha fazla sigara içen erkeklerde sertleşme sorunu riskinin yüzde 40 arttığını ifade eden Hattat, testosteron hormonunun azalmasının, yüksek kolesterol-tansiyon gibi damarsal problemlerin de sertleşmeyi olumsuz etkilediğini belirtti.



Şeker hastalarının yaklaşık yarısında 10 yıl içinde sertleşme sorunu görüldüğünü anlatan Hattat, “Total kolesterol seviyesi 240 civarında olan erkekler, 150 civarında olanlara göre 2 kat sertleşme sorunu riski altında. Cinsel problemlerde çoğu zaman organik ve psikolojik faktörleri bir arada görüyoruz” dedi.



Çoğu genç erkeğin sorununun psikolojik olduğunu düşünüp, çözüm aramadığına dikkati çeken Hattat, şunları kaydetti:



“Dernek olarak yaptığımız çalışmalarda erkeklerin yüzde 35'inin cinsel sorunlarını hiç kimseyle konuşmadığını bulduk. Erkeklerin yüzde 83'ü tedavi görmüyor. Bunların yüzde 74'ü utanma sebebiyle bir merkeze başvurmuyor. Bazen eşlerinin zoruyla bir kliniğe başvuruyorlar. Orada hormonsal veya damarsal bir problem olduğunu görüp şaşırıyorlar. Oysa yıllarca, sorunun psikolojik olduğunu düşünüp, kendilerini veya eşlerini suçlamışlar. Aslında sertleşme sorununun sebeplerine bakıldığında, yüzde 75'den fazlasının organik olduğunu görüyoruz. Sorun organik bile olsa bu durum performans endişesine yol açar. Bir kere sertleşme sorunu yaşayan bir erkek, bu durumu, her ilişkide yaşayacağını düşündüğünde performansı daha da düşer. Bir kısır döngü meydana gelir.”



Genç erkeklerin sorunları olmasa da performanslarını artırmak için sertleşme ilaçları kullandığını dile getiren Prof. Dr. Halim Hattat, bu ilaçları kullananların cinsel isteği artırmayı amaçladığını, oysa bu ilaçların cinsel isteği artırmadığını, cinsel istek ve hormonlar iyi çalışmıyorsa, işe yaramadıklarını belirtti.



Sertleşme ilaçlarının kullanımının baş ağrısı, ateş basması, hazımsızlık, burun tıkanıklığı, bel ve kas ağrılarına neden olabileceğini ama bu tip ilaçların genelde daha ciddi bir yan etkiye yol açmadığını anlatan Hattat, “Nadir olarak bazı erkeklerde bu ilaçların çok ciddi ve tehlikeli yan etkileri olabilir. Bazı durumlarda, bu ilaçlar kontrolsüz ve uzamış ereksiyona neden oluyor veya bu ilaçları alan erkek istediği sonucu görmeyince depresyona girebiliyor. Bu nedenle bir uzmana danışmadan bu ilaçları kullanmamak gerekir” diye konuştu.